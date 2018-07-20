Ціни на АЗС в Києві практично не змінилися
На АЗС дещо піднялися ціни на автомобільний газ
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 20 липня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися, трохи зросли ціни на автомобільний газ. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,69
|
29,39
|
30,29
|
27,49
|
14,19 (+0,10)
|
WOG
|
30,45
|
31,45
|
32,45
|
28,95
|
14,45
|
AMIC
|
28,99
|
29,49
|
30,49
|
27,99
|
13,99 (+0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
26,99
|
27,79
|
28,99
|
25,79
|
13,99
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
26,00
|
13,90
|
Shell
|
30,39
|
31,39
|
33,59
|
28,89
|
13,99 (+0,10)
|
ОККО
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
28,99
|
14,49
|
SUN OIL
|
26,90
|
27,90
|
28,40
|
25,70
|
13,70 (+0,11)
|
Авіас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
26,00
|
Glusco
|
28,75
|
29,75
|
30,75
|
27,25
|
13,75
|
Народна
|
27,00
|
27,90
|
28,55
|
26,20
|
13,55
|
UPG
|
27,30
|
28,30
|
31,10
|
25,80
|
13,70
|
Mango
|
26,59
|
27,59
|
28,99
|
25,49
|
13,15
|
SOCAR
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
28,99
|
14,49 (+0,30)
|
Маркет
|
26,99
|
27,99
|
‒
|
25,80
|
Luxwen
|
28,99
|
29,99
|
‒
|
27,99
|
13,49
|
Chipo
|
27,79
|
28,29
|
30,99
|
25,99
|
13,49
|
28,77
|
29,66
|
30,43
|
27,48
|
13,89 (+0,05)
Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, в Києві частково обмежать рух транспорту на Південному мосту 21-22 липня