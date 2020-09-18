Труханов нагородив одеського скульптора Реву почесною відзнакою

Фото: Михайло Рева і Геннадій Труханов (прес-служба)

Мер Одеси Геннадій Труханов нагородив одеського скульптора Михайла Реву орденом Маразлі за заслуги перед містом. З 19 вересня у скульптора відкрилася виставка "Одкровення" в Художньому музеї Одеси.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

"Цей вернісаж - мала дещиця того, що Михайло Рева зробив для Одеси. Він - автор скульптур "Одеський час", "Пам'ятник 12-му стільцю" у Міському саду, на Будинку ангела, в Стамбульському парку. Всі його твори заслужили визнання городян", - заявив на відкритті виставки Труханов.

Своєю чергою, скульптор подякував меру за цінну нагороду і відзначив, що відчуває підтримку влади у всіх своїх починаннях.

"Дуже люблю наше унікальне місто і радий представити городянам цю виставку, з якою дуже допомогли міська влада і особисто міський голова Геннадій Труханов. На ній представлені різні періоди моєї творчості, які показують, як з плином років одна ідея розвивалася і трансформувалася в іншу", - розповів Рева.

На вернісажі представлені скульптури автора, виконані з найрізноманітніших матеріалів - каменю, бронзи, дерева, воску, мушлі, гальки. Є експонати, зроблені з унікальних коралів або кісток тварин.

Найціннішим з них скульптор вважає старовинні двері, які він реставрує. По закінченні її встановлять на пляжі Ланжерон, і вона буде служити символічним входом в Будинок Сонця - Одесу.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявив про те, що вирішив повернути в Одесу проспект Маршала Жукова і вулицю 25-ї Чапаєвської Дивізії.