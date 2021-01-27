Трудові мігранти отримають кошти на старт бізнесу при поверненні в Україну

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

У разі ухвалення закону парламентом репатріанти отримають по 150 тисяч гривень

Кабінет міністрів схвалив проект закону щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів. Пропонується надавати допомогу на створення бізнесу.

Відповідний проект постанови ухвалений під час засідання уряду 27 січня, яке транслювалося на Youtube-каналі Кабміну.

Згідно з документом, право на отримання одноразової допомоги має трудовий мігрант за умови інвестування коштів, отриманих від оплачуваної діяльності за кордоном, в започаткування/розвиток власної підприємницької діяльності в Україні. Розмір інвестиції повинен бути пропорційним або перевищувати розмір допомоги для економічної реінтеграції.

Допомога надається після підтвердження отримання коштів від оплачуваної діяльності за кордоном. Передбачається, що граничний розмір допомоги для економічної реінтеграції для трудових мігрантів не буде перевищувати 150 тис. гривень.

Як зазначається в пояснювальній записці, в Україну повернулася значна кількість громадян України, які працювали за кордоном (за експертними оцінками понад 400 тис. громадян України). Лише 10% з них повернулися на робочі місця за кордоном, а в Україні залишилося 360 тисяч.

"Запровадження відповідної допомоги стане одним із ефективних стимулів для повернення з-за кордону трудових мігрантів та інвестування коштів, отриманих ними від оплачуваної діяльності в державі перебування", - йдеться в документі.

Нагадаємо, за січень-листопад 2020 року обсяг переказів з-за кордону в Україну склав 11 026 млн доларів. Це на 1,8% (на 196 млн доларів) більше, ніж роком раніше (10 830 млн доларів).

Відзначимо, станом на 25 січня 2021 року 485,3 тисяч українців мають статус безробітного. Це на 33% більше, ніж на цю ж дату 2020 року.