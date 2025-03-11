Трубин против "Барселоны", битва "Ливерпуля" с ПСЖ и другое: полное расписание матчей вторника в Лиге чемпионов

В противостояниях на данной стадии участвуют восемь лучших команд по итогам лигового этапа - они попали в 1/8 напрямую. С ними играют восемь победителей предварительного раунда плей-офф.

Игровой день стартует в 19:45 по Киеву. Первыми на поле Олимпийского стадиона в Барселоне выйдут местный суперклуб и лиссабонская "Бенфика".

В 22:00 начнутся еще три поединка. В Англии "Ливерпуль" продолжит невероятную битву с французским ПСЖ. "Байер" в Леверкузене попытается отыграть три мяча, пропущенные от "Баварии" в "первой серии" немецкого дерби. "Интер" в Милане должен закрепить успех первого матча с нидерландским "Фейенордом".

Все игры покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор турнира в Украине. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL. Трансляция вечерних встреч начнется с предматчевой студии в 21:35.

Перечень матчей вторника в 1/8 финала Лиги чемпионов:

19:45, "Барселона" - "Бенфика" (первый матч - 1:0)

22:00, "Байер" - "Бавария" (первый матч - 0:3)

22:00, "Ливерпуль" - ПСЖ (первый матч - 1:0)

22:00, "Интер" - "Фейенорд" (первый матч - 2:0)

Анонс матчей 11 марта

"Барселона" - "Бенфика". Команды в третий раз сыграют в рамках текущей ЛЧ и впервые встретятся в Барселоне. До этого было два поединка в Лиссабоне. Сначала на лиговом этапе "Барса" взяла верх в голевой перестрелке - 5:4. А неделю назад смогла удержать минимальную победу (1:0), играя полтора тайма в меньшинстве. В последнем матче "орлов" неоднократно спасал украинский голкипер Трубин. На этот раз только его подвигов будет мало. Для общего успеха надо забивать.

"Ливерпуль" - ПСЖ. Команда Арне Слота одержала в Париже сумасшедшую победу, нанеся единственный удар в створ ворот соперника. Игроки ПСЖ нанесли 30 ударов, но ушли с поля без гола. Во Франции после матча много говорили, что Фортуна не всегда улыбается тем, кто действительно сильнее. Теперь у команды Луиса Энрике будет возможность доказать свою состоятельность, уже на поле соперника.

"Байер" - "Бавария". "Фармацевты" уступили в Мюнхене со счетом 0:3. Но это еще ничего не значит. Если, скажем, "Байер" забьет быстрый гол, напряжение в противостоянии еще будет держаться. Да и вообще принципиальные поединки этих соперников очень трудно просчитать. Лучше просто посмотреть, чем все закончится.

"Интер" - "Фейенорд". А в этой паре, кажется уже все ясно. При всем уважении к нидерландцам, очень тяжело верится в их общий камбэк в Милане. Гарантировать можно одно - "Фейенорд" не сдастся без боя.