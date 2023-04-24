Триумфатор Высшей лиги получил право на выступления в баскетбольной Суперлиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации .

Ровенчане победой над "Кривбассом" (77:63) завершили выступления в чемпионате Украины. Поединок имел большое турнирное значение, поскольку к очной встрече команды подошли с равным количеством очков.

Первая четверть противостояния стала и решающей. "Ровно" создал 12-очковый гандикап над криворожцами и не выпустил победу из собственных рук вплоть до финальной сирены. Самым результативным в матче стал форвард хозяев Алексей Соловьев (21 очко).

"Мы работаем над тем, чтобы Ровно в следующем сезоне зашел в мужскую Суперлигу. Есть наработка, есть контакт с местными властями. В свое время мы многое сделали для того, чтобы эта команда в Ровно появилась. Мы прилагали максимум усилий в начале, когда выбирали этот город", – заявил гендиректор ФБУ Драбиковский.

По словам функционера, главным препятствием для выступлений ровенской команды в Суперлиге в предыдущие годы были финансы. Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину бюджеты команд элиты выровнялись. Следовательно, финансовой пропасти между Суперлигой и Высшей лигой нет.