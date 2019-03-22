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Три медзаклади столиці вже під вартою працівників "Муніципальної охорони", - КМДА

Новини » Суспільство    22.03.2019 - 19:31
Три медзаклади столиці вже під вартою працівників "Муніципальної охорони", - КМДА
Фото: Микола Поворозник (КМДА)

У КМДА назвали перелік об‘єктів, які потребують охорони

Під час формування адресного переліку об’єктів, які першочергово потребують охорони, міська влада зробила акцент на об’єктах соціальної інфраструктури, де існує підвищений рівень виникнення нештатних ситуацій. Одними з перших Муніципальну охорону отримали три міських лікарні, а саме: Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Київські міські клінічні лікарні №3 та №12, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"20 березня 2019 року в одну з лікарень було доставлено громадянина з явними ознаками наркотичного та алкогольного сп’яніння. Йому надали медичну допомогу у неврологічному відділенні і шпиталізували з метою стабілізації його стану. Близько 5:15 пацієнт прийшов у психопатичне збудження, розгромив обладнання в палаті, дістав принесені з собою гострі предмети (ножиці та саморобний ніж) і почав погрожувати медичному персоналу. Працівники Муніципальної охорони професійно нейтралізвали особу, що вела себе неадекватно та передали її правоохоронним органам. На щастя, ніхто з персоналу та пацієнтів не постраждав", -  розповів Микола Поворозник.

Він зауважив, що подібні інциденти, пов’язані з людьми у стані наркотичного сп’яніння, досить поширене явище у медичних закладах.

"У таких випадках медичний персонал в комунальних закладах охорони здоров’я стає заручниками подій та може розраховувати лише на власні сили та вчасне прибуття органів правопорядку. Тепер же вони під надійним захистом високопрофесійного особового складу КП "Муніципальна охорона", - зазначив Микола Поворозник

Він також додав, що до переліку об’єктів, які потребують охорони також увійшли:

  • об’єкти транспортної та інженерно-транспортної інфраструктури (за умови відсутності відповідних воєнізованих служб охорони);
  • спеціалізовані заклади та установи соціального захисту;
  • дошкільної, загальної середньої, позашкільної і професійно-технічної освіти;
  • об’єкти зеленого господарства - парки, сквери тощо.
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