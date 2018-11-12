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Три гравця "Реала" отримали травми в матчі з "Сельтою"

Новини » Спорт    12.11.2018 - 10:15
Фото: "Сельта" - "Реал Мадрид" (twitter.com/realmadrid)
Фото: "Сельта" - "Реал Мадрид" (twitter.com/realmadrid)

Касеміро був замінений на 18 хвилин, Серхіо Регіон - на 44, Начо - на 69

Відразу три гравця мадридського "Реала" отримали травми в матчі чемпіонату Іспанії з "Сельтою" (4:2), повідомляє Marca.

Вже на 18 хвилині довелося замінити півзахисника Каземіров, який пошкодив голеностоп після боротьби з Максі Гомесом.

На 44 хвилині поле залишив захисник Серхіо Регілон, який травмував підколінне сухожилля.

Також травму отримав захисник Начо, якого через проблеми з коліном змінили на 69 хвилині. Гравцям належить пройти поглиблене обстеження для з'ясування ступеня тяжкості травм.

"Вершкові" здобули свою другу перемогу в Прімері при Сантьяго Соларі, який виконує обов'язки головного тренера після звільнення Хулена Хулен Лопетегі.

"Реал" після 12 матчів набрав 20 очок і займає 6 місце в турнірній таблиці.

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