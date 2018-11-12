Три гравця "Реала" отримали травми в матчі з "Сельтою"

Касеміро був замінений на 18 хвилин, Серхіо Регіон - на 44, Начо - на 69
Відразу три гравця мадридського "Реала" отримали травми в матчі чемпіонату Іспанії з "Сельтою" (4:2), повідомляє Marca.
Вже на 18 хвилині довелося замінити півзахисника Каземіров, який пошкодив голеностоп після боротьби з Максі Гомесом.
18' 0-0 Cambio para el @realmadrid. Se retira @Casemiro y entra @DaniCeballos46. #RMLiga pic.twitter.com/fCVyiRKBju— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 11, 2018
На 44 хвилині поле залишив захисник Серхіо Регілон, який травмував підколінне сухожилля.
45' 0-1 Nuevo cambio en las filas del @realmadrid. Se retira @sergio_regui y entra @javisf5. #RMLiga pic.twitter.com/VaGGnFmVPj— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 11, 2018
Також травму отримав захисник Начо, якого через проблеми з коліном змінили на 69 хвилині. Гравцям належить пройти поглиблене обстеження для з'ясування ступеня тяжкості травм.
70' 1-2 Cambio para el @realmadrid. Se retira @nachofi1990 y entra al terreno de juego @marcoasensio10. #RMLiga pic.twitter.com/9dyNiRSSde— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 11, 2018
"Вершкові" здобули свою другу перемогу в Прімері при Сантьяго Соларі, який виконує обов'язки головного тренера після звільнення Хулена Хулен Лопетегі.
"Реал" після 12 матчів набрав 20 очок і займає 6 місце в турнірній таблиці.