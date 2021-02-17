Три фракції вимагають терміново розглянути законопроект про заборону імпорту струму з РФ та Білорусі
Понад 15 депутатів з 5 парламентських фракцій і груп закликали спікера Дмитра Разумкова сприяти розгляду законопроекту про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі на найближчому пленарному засіданні.
Про це йдеться в копії звернення депутатів, яку оприлюднив заступник голова комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.
Мова йде про законопроект №4493, зареєстрованому в парламенті 14 грудня 2020 року.
"З січня Україна, на жаль, відновила необґрунтований імпорт електроенергії з РФ і РБ. Ситуація вкрай негативно впливає на енергетичну галузь, зокрема тільки прямі збитки української енергосистеми склали понад 5 млрд грн", - йдеться у зверненні депутатів.
Заклик до Разумкова негайно розглянути законопроект про заборону імпорту підписали, зокрема Юлія Тимошенко, Степан Кубів, Тарас Батенко, Сергій Шахов та інші.
Нагадаємо, в лютому Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. З початку місяця поставки зросли більш ніж у 5 разів. Також з січня Україна закуповує електроенергії на Білоруській АЕС.
Основним імпортером російської електроенергії є компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.
З початку року імпортовано 450 млн кВт год російської електроенергії на суму 700 млн грн.