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Три фракції вимагають терміново розглянути законопроект про заборону імпорту струму з РФ та Білорусі

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 12:40
Три фракції вимагають терміново розглянути законопроект про заборону імпорту струму з РФ та Білорусі Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Понад 15 депутатів з 5 парламентських фракцій і груп закликали спікера Дмитра Разумкова сприяти розгляду законопроекту про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі на найближчому пленарному засіданні.

Про це йдеться в копії звернення депутатів, яку оприлюднив заступник голова комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко.

Мова йде про законопроект №4493, зареєстрованому в парламенті 14 грудня 2020 року.

"З січня Україна, на жаль, відновила необґрунтований імпорт електроенергії з РФ і РБ. Ситуація вкрай негативно впливає на енергетичну галузь, зокрема тільки прямі збитки української енергосистеми склали понад 5 млрд грн", - йдеться у зверненні депутатів.

Заклик до Разумкова негайно розглянути законопроект про заборону імпорту підписали, зокрема Юлія Тимошенко, Степан Кубів, Тарас Батенко, Сергій Шахов та інші.

Нагадаємо, в лютому Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. З початку місяця поставки зросли більш ніж у 5 разів. Також з січня Україна закуповує електроенергії на Білоруській АЕС.

Основним імпортером російської електроенергії є компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.

З початку року імпортовано 450 млн кВт год російської електроенергії на суму 700 млн грн.

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