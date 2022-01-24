Три авіакомпанії відмовилися від нічної стоянки в Києві через можливий напад РФ

Швейцарська авіакомпанія Swiss, австрійська Austrian Airlines і Нідерландська KLM відмовилися від нічної стоянки в Києві на тлі повідомлень про можливий напад Росії на Україну. Авіакомпанії змінили свій графік польотів так, щоб літаки та екіпажі перебували в Україні тільки в денний час.

"Згідно з даними онлайн-радара flightradar24.com, ці авіакомпанії 23 січня змінили свій графік польотів в українську столицю так, щоб їхні літаки та екіпажі не залишалися на ніч в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 23 січня Austrian Airlines виконала за розкладом вечірній рейс OS 667 Відень-Київ. Однак замість нічної стоянки в аеропорту Бориспіль літак відразу повернувся назад до Австрії спеціальним рейсом OS 1402, хоча вранці авіалайнер повинен був доставити пасажирів з Києва до Відня регулярним рейсом OS 668. Замість цього авіакомпанія скасувала цей переліт.

У свою чергу авіакомпанія Swiss 23 січня відмовилася від вечірнього вильоту рейсу LX 2290 з Цюріха до Києва. Замість цього компанія відправила літак до Києва спеціальним рейсом LX7390 вранці, 24 січня, щоб забрати пасажирів і відразу повернутися назад.

Рейси KLM з номером KL 1387 з Амстердама до Києва, за даними онлайн-радара, скасовуються з 22 січня. Вони передбачали нічну стоянку в Україні з ранковим вильотом назад.

Видання пояснює таке рішення тим, що "у авіаперевізників є система оцінки ризиків. Якщо вона показує ймовірність несприятливих подій в тому чи іншому регіоні, авіакомпанії змінюють графік польотів, маршрут рейсів або зовсім відмовляються від перельотів. Це пов'язано з тим, що ціна життів пасажирів і техніки перевищує кілька десятків мільйонів доларів, які доведеться компенсувати авіакомпанії і її страховику. Саме тому авіаперевізникам дешевше скасувати або перенести рейс, навіть якщо для цього доведеться нести витрати на оплату проживання пасажирів у готелі".