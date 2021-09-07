"Тривожні кнопки" встановлять у всіх лікарнях Рівненської області

Правоохоронці обладнають всі лікарні Рівненської області "тривожними" кнопками. Їх вже встановили у 12 медзакладах.

За його словами, 9 із 12 вже встановлених "тривожних кнопок" працюють безпосередньо в обласному центрі.

"Наразі тривожні кнопки встановлено вже у 12 закладах, а сьогодні така функція доступна і для приймального відділення Центральної міської лікарні. Профілактична робота щодо підкріплення чи забезпечення охороною медичних установ працівниками поліції триває", - сказав Кононенко.

Рішення взяти під охорони лікарні області прийнято після того, як 24-річний місцевий житель, якого госпіталізували в лікарню, напав на чергового лікаря приймального відділення і розпилив йому в обличчя сльозогінний газ.

Внаслідок чого медик отримав хімічні опіки очей.