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Третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні ще не почалась, - МОЗ

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Вівторок 14 вересня 2021 09:40
Третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні ще не почалась, - МОЗ Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні погіршилася епідеміологічна ситуація через коронавірус. Однак це не свідчить про початок "третьої хвилі" пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санлікаря Ігоря Кузіна на каналі UA:Перший.

Він нагадав, що кількість хворих на коронавірус поступово зростає восьмий тиждень поспіль.

"Одужали набагато менше і це призводить до того, що медична система поступово заповнюється. Темп приросту - це +3% кожного дня. Це не початок ще хвилі, тобто ситуація є контрольованою", - заявив Кузін.

За його словами, є велика кількість громад і районів, "які викликають занепокоєння", і де ситуація "може вийти з-під контролю".

Водночас Кузін зауважив, що наразі в Україні використовуються норми "адаптивного карантину" і станом на сьогодні "показники говорять про наближення до "жовтої зони".

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