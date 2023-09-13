Треть заправок в Украине торгует некачественным бензином, - исследование

В Украине проверили качество бензина А-95 в 19 АЗС-сетях Украины - от общенациональных до региональных. В пробах, отобранных у 7 брендов, были обнаружены отклонения от действующих нормативов. Показатели еще 6 компаний эксперты внесли в зону риска, поскольку они балансируют на пределе допустимых нормативов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Института потребительских экспертиз.

В сети, чье горючее соответствует стандарту Евро-5 с запасом прочности, попали ОККО, а также SOCAR, WOG.

В частности, у ОККО зафиксировано самое низкое содержание серы в бензине - 3 мг/кг. Норматив допускает не более 10 мг/кг, ведь избыток серы в топливе может отрицательно влиять на детали двигателя и вызывать вредные выбросы.

У бензина от ОККО подтвержден высокий показатель октанового числа А-95, полученный исследовательским методом, другие показатели тоже на уровне. Таким образом, заправляться в этой сети абсолютно безопасно для вашего автомобиля.

Отклонения от стандартов качества топлива проверка обнаружила в таких сетях, работающих по всей Украине, –-БРСМ-Нафта, U.GO, АВИАС, BVS, и в трех локальных сетях - 24/7, KCEM, DNIPRO OIL GROUP. Наибольшее количество нарушений касаются таких показателей как октановое число и содержание серы.

По каждому из них отклонения были у 4 компаний. И если у BVS и U.GO эти отклонения сравнительно невелики, то на заправках 24/7 и KCEM октановое число бензина А-95 не дотягивало даже до 90 единиц. С содержанием серы в топливе нарушения еще масштабнее: в пробе, взятой на АЗС KCEM, содержание серы превышало норму более чем в 50 раз. В других - до 3 раз.

За два месяца, прошедших с момента возобновления ставок НДС и акциза, горючее на украинских АЗС подорожало более чем на 8 грн/литр.

Эксперты Института потребительских экспертиз на фоне изменений в налогообложении прогнозируют увеличение оборота "теневого" горючего, поскольку доходность фальсификации значительно выросла. Налоги они не платят, поэтому сиюминутно начали зарабатывать на литре на 8 гривен больше.

Многие автолюбители заметили, что цена на многих АЗС, особенно в регионах, меньше, чем у крупных трейдеров. "Есть все признаки того, что река контрафакта начинает выходить из берегов", - констатируют в ICE.

Эксперты также предостерегают от сомнительной экономии на дешевом топливе, поскольку такая "экономия" грозит еще большими финансовыми затратами в случае ремонта авто из-за некачественного бензина.