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Понад третина тих, хто перехворів на COVID-19, не мают антитіл, - вчені США

Новость на русском →
США , Середа 29 вересня 2021 17:08
Понад третина тих, хто перехворів на COVID-19, не мают антитіл, - вчені США Фото: Понад третина тих, хто перехворів на COVID-19, не мают антитіл (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з даними дослідження вчених, у 36% людей, які перехворіли на коронавірус - не виробились антитіла. Вони й надалі є незахищеними від повторного зараження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центрів США з контролю над захворюваннями.

Зазначається, що усі особи, які вакцинувалися препаратами Pfizer, або ж Moderna - отримали антитіла після хвороби. Однак, це не стосується людей із недостатнім імунітетом.

Згідно з даними дослідження Університету Рокфеллера, виявилося, що люди, які перехворіли на коронавірус, а потім - вакцинувалися, можуть отримати "гібридний", або ж "суперімунітет", який розпізнає більшість, або ж усі штами COVID-19.

Як повідомляють в університеті Раш, особи, які перехворіли на коронавірус, але під час вакцинації не мали антитіл до хвороби - мають ідентичний рівень імунітету після щеплення, як і у людей, які не хворіли на COVID-19.

Зрештою, вчені застерігають від спроби виробити імунітет самостійно через інфікування.

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