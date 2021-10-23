Вимагають гроші і не лікують хворих: Гармаш розповів про ситуацію у в'язницях в ОРДЛО

У в'язницях ОРДЛО у ув'язнених бойовики вимагають гроші "за проживання" і не лікують хворих. Крім того, окупанти не допускають співробітників Червоного Хреста в пенітенціарні установи незважаючи на взяті Росією зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook члена української делегації в ТКГ Сергія Гармаша.

"Тюремники ОРДЛО пішли по беззаконню. З Донецька повідомляють: з незаконно утримуваних в місцях ув'язнення заручників вимагають гроші "за проживання": вугілля, дрова, їжу", - написав він.

За його словами, бойовики вимагають від родичів ув'язнених, щоб вони перераховували гроші на банківські картки для їх утримання. Тим, хто відмовляється, створюють нестерпні умови перебування у в'язниці, наприклад, переводять на триразове харчування. "У сенсі, годують три рази на тиждень", - уточнив Гармаш.

Він також зазначив, що у в'язницях ОРДЛО не лікують хворих коронавірусом. "Точніше, - "лікують" стрептоцидом. Ув'язненому 70 років - двостороннє запалення легенів - ніякого реального лікування. Це просто повільне навмисне вбивство", - підкреслив Гармаш.

Представник української делегації нагадав, що кілька тижнів тому у в'язницях ОРДЛО бойовики ввели так званий "карантин". По суті, уточнив Гармаш, скасовані всі побачення, заборонена передача продуктів, ліків, масок і води.

"Доступу Міжнародного Червоного Хреста як і раніше немає, хоча Росія брала на себе таке зобов'язання в Парижі на Н-4 (нормандська четвірка - ред.) два роки тому", - додав він.