ru ua
Сб, 23 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Вимагають гроші і не лікують хворих: Гармаш розповів про ситуацію у в'язницях в ОРДЛО

Новость на русском →
Київ, Субота 23 жовтня 2021 21:45
Вимагають гроші і не лікують хворих: Гармаш розповів про ситуацію у в'язницях в ОРДЛО Фото: Сергій Гармаш, член делегації України в ТКГ (facebook.com/sergiy.garmash)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У в'язницях ОРДЛО у ув'язнених бойовики вимагають гроші "за проживання" і не лікують хворих. Крім того, окупанти не допускають співробітників Червоного Хреста в пенітенціарні установи незважаючи на взяті Росією зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook члена української делегації в ТКГ Сергія Гармаша.

"Тюремники ОРДЛО пішли по беззаконню. З Донецька повідомляють: з незаконно утримуваних в місцях ув'язнення заручників вимагають гроші "за проживання": вугілля, дрова, їжу", - написав він.

За його словами, бойовики вимагають від родичів ув'язнених, щоб вони перераховували гроші на банківські картки для їх утримання. Тим, хто відмовляється, створюють нестерпні умови перебування у в'язниці, наприклад, переводять на триразове харчування. "У сенсі, годують три рази на тиждень", - уточнив Гармаш.

Він також зазначив, що у в'язницях ОРДЛО не лікують хворих коронавірусом. "Точніше, - "лікують" стрептоцидом. Ув'язненому 70 років - двостороннє запалення легенів - ніякого реального лікування. Це просто повільне навмисне вбивство", - підкреслив Гармаш.

Представник української делегації нагадав, що кілька тижнів тому у в'язницях ОРДЛО бойовики ввели так званий "карантин". По суті, уточнив Гармаш, скасовані всі побачення, заборонена передача продуктів, ліків, масок і води.

"Доступу Міжнародного Червоного Хреста як і раніше немає, хоча Росія брала на себе таке зобов'язання в Парижі на Н-4 (нормандська четвірка - ред.) два роки тому", - додав він.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОРДЛО Контактна група
NEWS
Росія зацікавлена у присутності "слухняної" місії ОБСЄ на Донбасі, - Гармаш
Росія зацікавлена у присутності "слухняної" місії ОБСЄ на Донбасі, - Гармаш
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі