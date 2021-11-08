Вимоги Росії ставлять під питання переговори в "Нормандії", - Никифоров

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря президента України Сергія Никифорова під час брифінгу.

За словами Никифорова, Україна, Німеччина й Франція вже готові до зустрічі міністрів й лідерів вже найближчим часом. Водночас Російська Федерація вимагає, аби результат переговорів був відомий заздалегідь, що, зі свого боку, ставить під сумнів проведення нормандського формату.

" Російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку в нормандському форматі. Україна, Франція та Німеччина готові до зустрічі на рівні міністрів чи лідерів найближчим часом. Суть переговорів - отримання результату. Якщо російська сторона наполягає, що підсумок має бути відомим до початку переговорів - це ставить під питання сам переговорний процес", - заявив прессекретар Зеленського.