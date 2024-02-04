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Не надо идти в банк. Пенсионеры могут пройти идентификацию для выплат дома

Украина, Воскресенье 04 февраля 2024 22:48
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Не надо идти в банк. Пенсионеры могут пройти идентификацию для выплат дома Фото: пенсионеры могут пройти идентификацию с помощью видеоконференцсвязи (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пенсионеры, которые являются внутренне перемещенными лицами, могут пройти идентификацию для подтверждения выплат с помощью видеоконференцсвязи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Постановлением Правительства предусмотрено, что для получения выплат в 2024 году лица из ВПЛ должны пройти идентификацию в АО Ощадбанк или в органах Пенсионного фонда Украины.

Однако сейчас пенсионеры могут пройти идентификацию с помощью видеоконференцсвязи. Записаться на прохождение идентификации можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  • Зайти на вебпортал электронных услуг ПФУ по ссылке.
  • В верхней части экрана выберите вкладку "Идентификация в режиме видеоконференции" и нажать на нее.
  • В появившемся на экране форме заполните все поля, помеченные звездочкой.
  • При необходимости указать вид услуги, которую необходимо обеспечить при видеоидентификации (переводчик жестовой речи, физическое сопровождение персонального ассистента или помощника и т.п.).
  • К заявлению можно добавить скан-копии документов: паспорта, пенсионного удостоверения, справки о присвоении идентификационного номера, свидетельства о рождении, трудовой книжки и т.п.
  • После этого нажать "Подать заявление".

"Обращаем внимание, что в интересах недееспособных лиц или лиц, дееспособность которых ограничена, заявления подаются опекунами, попечителями", - пояснили в министерстве.

После подачи заявления на прохождение идентификации в режиме видеоконференцсвязи с вами свяжется уполномоченный работник органа ПФУ для согласования времени и способа проведения видеоидентификации.

Видеоконференцсвязь может быть проведена через одну из программных платформ, которую выберет заявитель:

  • Google Meet,
  • Signal,
  • Skype,
  • Telegram,
  • Viber,
  • WhatsApp,
  • Zoom.

Видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления (обращения).

Мы также сообщали, что части пенсионеров будут продолжены выплаты без идентификации.

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