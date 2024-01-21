"Надо бороться". Зеленский отреагировал на коррупционные скандалы в Украине

Вопрос коррупции в Украине очень чувствительный и эмоциональный. С коррупционными проблемами нужно бороться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью телеканалу Channel 4 News.

"Думаю, вопрос борьбы с коррупцией очень чувствителен в Украине. Ведь, когда вы боретесь за свою европейскую жизнь, за будущее, за свою независимость, вы не можете создавать такие маленькие, знаете, коррупционные проблемы. Поэтому все очень чувствительно. Отношение людей буквально ко всему очень эмоциональное", - заявил глава государства.

Зеленский добавил, что с коррупционными проблемами нужно бороться даже в мелочах.

На вопрос о том, есть ли коррупционные ошибки в Украине, президент ответил: "Конечно".

Коррупцию хотят приравнять к госизмене

Напомним, после ряда громких коррупционных скандалов президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о коррупции во время войны. Глава государства заявил, что коррупцию нужно приравнять к государственной измене.

"Я поставил задачу. Законодателям будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Я понимаю, что это не может действовать постоянно, но на военное время, я думаю, это поможет", - сказал президент.

Глава Комитета Рады по правовой политике Денис Маслов в интервью РБК-Украина заявил, что зарегистрировал в Верховной раде законопроекты, которые позволят приравнять коррупцию во время войны к государственной измене.

Но он объяснил, что подследственность таких преступлений планируется оставить за антикоррупционными органами, а не СБУ.