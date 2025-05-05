Майский сезон: где искать рыбу и как не потерять трофей на крючке
Май - замечательный период для рыбалки на щуку с берега спиннингом. В это время (в отличие от апреля) условия для ловли становятся гораздо более благоприятными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Где можно найти щуку в мае
По словам экспертов, в мае щука, восстановившись после изнурительного нереста, активно выходит на охоту за мелкой рыбой.
Уточняется, что ее часто можно обнаружить на мелководье (характерные всплески воды свидетельствуют о бегстве добычи). То есть охотится щука обычно на мели:
- в утренние часы;
- в вечерние часы.
При этом днем эта рыба перемещается в более глубокие места для отдыха.
Отмечается также, что перспективными для ловли щуки являются участки:
- с корягами;
- с растительностью.
На что ловить щуку сейчас лучше всего
Тем, кто только начинает осваивать спиннинговую ловлю, советуют использовать приманки типа "незацепляйка". Это минимизирует риск застревания среди подводных препятствий.
В целом же в мае хорошо работают приманки, которые движутся в верхних слоях воды - в это время щука активно охотится на поверхности.
В то же время украинцам советуют помнить:
- после нереста аппетит хищницы несколько снижается;
- щука в этот период становится более привередливой.
"Поэтому целесообразно брать несколько видов приманок, способных обловить как дно, так и поверхностные горизонты водоема. Прекрасно работают и те приманки, которые напоминают поведение малька", - рассказали в Госрыбагентстве.
Майский хищник - щука (иллюстрация: darg.gov.ua)
Лучшие приманки для трофейной ловли
Для трофейной ловли щуки рыболовам предлагают такие лучшие приманки:
- воблеры минноу - идеальны для мелководья и приповерхностных слоев воды (выбирать лучше модели с активной игрой, имитирующие малька);
- силиконовые приманки (твистеры, виброхвосты) - прекрасно работают на более глубоких участках (хорошо использовать на джиг-головках или оснастке с офсетным крючком для "незацепляйки");
- колеблющиеся блесны - классика для ловли на более глубоких местах или возле коряг (эффективны при равномерной проводке или легких рывках);
- вращающиеся блесны - подходят для активного облова больших территорий (особенно хорошо работают в утренние и вечерние часы на мелководье);
- поверхностные приманки (попперы, волкеры) - незаменимы во время охоты щуки на самой поверхности воды (вызывают агрессивные атаки, очень зрелищную рыбалку);
- живец - всегда остается беспроигрышным вариантом в мае.
Как уменьшить риск потерять щуку на крючке
В завершение в Госрыбагентстве напомнили, что май "усложняет физическую сторону рыбалки". Речь идет о том, что щука:
- набирает силы;
- после подсечки часто устраивает "свечи" - выскакивает из воды, пытаясь освободиться от приманки.
"Чтобы уменьшить риск потери рыбы, рекомендуется после поклевки сразу погрузить кончик спиннинга в воду настолько глубоко, насколько позволяет длина удилища", - рассказали эксперты.
Уточняется, что это поможет:
- лучше контролировать натяжение лески;
- усложнит щуке побег.
"Рыбалка в мае дарит настоящее удовольствие и часто награждает трофеями. Но важно также помнить о соблюдении Правил любительского рыболовства! Успехов на водоемах", - подытожили в государственном агентстве.
Стоит отметить также, что основные требования к рыбакам можно посмотреть в специально разработанном Госрыбагентством Гиде рыбака-любителя.
Напомним, ранее мы рассказывали про лунный календарь рыбалки на май 2025 года.
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