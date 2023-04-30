ua ru
Вс, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Майские праздники: будут ли у украинцев дополнительные выходные

Новина українською →
Украина, Воскресенье 30 апреля 2023 14:24
Майские праздники: будут ли у украинцев дополнительные выходные Фото: на майских праздниках дополнительных выходных в Украине не будет (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В этом году дополнительных выходных на 1 и 9 мая не будет. В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Традиционно украинцам в мае предоставляют два дополнительных выходных: 1 мая - День труда и 9 мая - День победы над нацизмом.

В 2023 году эти дни выпадают на понедельник (1 мая) и вторник (9 мая), поэтому должны быть выходными. Впрочем, в Украине действует военное положение, а значит дополнительных выходных не предусмотрено.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, сколько дней будут отдыхать украинцы в мае в этом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вихідні Майские праздники
NEWS
Россияне безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW
Россияне безуспешно пытались атаковать Авдеевку: карты боев от ISW
DAILY
Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки в эмиграции. Как школьники из Украины привыкают к ЕС и что будет с их образованием