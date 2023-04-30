Майские праздники: будут ли у украинцев дополнительные выходные

В этом году дополнительных выходных на 1 и 9 мая не будет. В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде.

Традиционно украинцам в мае предоставляют два дополнительных выходных: 1 мая - День труда и 9 мая - День победы над нацизмом.

В 2023 году эти дни выпадают на понедельник (1 мая) и вторник (9 мая), поэтому должны быть выходными. Впрочем, в Украине действует военное положение, а значит дополнительных выходных не предусмотрено.