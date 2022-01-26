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Трасу Н-25 у Рівненській області освітять ліхтарями на сонячних батареях

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Рівне, Середа 26 січня 2022 13:22
Трасу Н-25 у Рівненській області освітять ліхтарями на сонячних батареях Фото: трасу Н-25 у Рівненській області освітять ліхтарями на сонячних батареях (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На окремих ділянках траси Н-25 "Городище - Рівне - Старокостянтинів" будуть встановлені ліхтарі автономного освітлення на сонячних батареях. Декілька десятків таких ліхтарів уже встановили на ділянці дороги поблизу села Рокитне Рівненського району.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рівненської ОДА.

"Таке освітлення встановлюватимуть на ділянках доріг з найбільшим ризиком виникнення ДТП і на майданчиках габаритно-вагового контролю. Освітлення небезпечних зон, як для водіїв, так і для пішоходів, зменшує ризик виникнення аварійно-транспортних пригод, підвищує загальний рівень безпеки руху", - йдеться у повідомленні.

Трасу Н-25 у Рівненській області освітять ліхтарями на сонячних батареях

Трасу оновлюють у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Амбітний план "Укравтодору" - повністю оновити трасу Н-25 у межах Рівненської області.

Нагадаємо, за програмою "Велике будівництво" загалом по Україні вже зробили понад 14 тис. км доріг.

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