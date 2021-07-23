ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На трасі поблизу Дніпра сталося смертельне масове ДТП за участі двох вантажівок

Новость на русском →
П'ятниця 23 липня 2021 11:31
На трасі поблизу Дніпра сталося смертельне масове ДТП за участі двох вантажівок Фото: в ДТП поблизу Дніпра загинула людина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровські області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох вантажівок та легкового авто. В результаті одна людина загинула та ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Аварія сталася близько 2 години ночі на трасі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя в напрямку до смт Солоне.

Сталося зіткнення трьох автомобілів: вантажного автомобіля, легкового автомобіля Skoda Octavia та вантажного автомобіля Mercedes-Benz 1824.

Попередньо вдалося встановити, що водій вантажного автомобіля, рухаючись в напрямку смт Солоне не впорався з керуванням та зіткнувся з легковим автомобілем Skoda Octavia, який стояв на узбіччі на тимчасовій зупинці. Після чого, легковий автомобіль продовжив некерований рух та зіткнувся вантажним автомобілем Mercedes-Benz 1824.

Внаслідок ДТП загинув водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz 1824 (чоловік 1976 року народження) та постраждав пасажир легкового автомобіля Skoda Octavia (чоловік 1959 року народження). Постраждалого госпіталізовано до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП
NEWS
На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів
На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"