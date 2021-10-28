На трасі Н-31 у Дніпропетровській області будують 2 мости, 6 розв'язок та естакаду

На національній магістралі Н-31 "Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка" у межах Дніпропетровської області зараз будують 2 мости, 6 дворівневих транспортних розв’язок та естакаду через річку Оріль. Саму трасу зводять "з нуля" і вона є одним із наймасштабніших проєктів програми президента Володимира Зеленського " Велике будівництво ".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимира Орлова.

"Вражають темпи робіт і технології, які використовуються. Цілодобово працюють мостовики, дорожники, важка техніка. Аби водії якнайшвидше змогли користуватися новим автошляхом", - розповів він.

Один із найбільших будівельних майданчиків на трасі зараз розгорнутий за мостом через канал "Дніпро-Донбас", де прокладають фінішну ділянку нової магістралі. Протяжність цієї ділянки - 29,5 км. На одних відрізках улаштовують піщану основу дорожнього полотна, на інших вже кладуть асфальт.

Працюють і над естакадою через річку Оріль. Складну залізобетонну конструкцію монтуватимуть унікальним для України способом - насувним. На 10 стійок насуватимуть 600-метрову платформу естакади. Допомагатиме в цьому 40-тонний козловий кран. Монолітна конструкція буде бетонуватися на місці і фактично не матиме деформаційних швів.

"Магістраль Н-31 - справжній посібник для мостовиків і дорожників просто неба. На місті будівництва розгорнуте ціле містечко. Там навіть є власний арматурний цех. А усі залізобетонні елементи виготовлятимуть на місці", - сказав начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Дніпропетровщиною проходитиме майже 60 км решетилівської траси. Загалом на цій ділянці зведуть понад 80 штучних споруд. Окрім мостів та розв’язок із шляхопроводами, облаштовують тунелі для проїзду сільгосптехніки і перегону худоби, водовідвідні труби.