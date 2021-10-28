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На трасі Н-31 у Дніпропетровській області будують 2 мости, 6 розв'язок та естакаду

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Дніпро, Четвер 28 жовтня 2021 11:56
На трасі Н-31 у Дніпропетровській області будують 2 мости, 6 розв'язок та естакаду Фото: на трасі Н-31 у Дніпропетровській області будують 2 мости, 6 розв'язок та естакаду (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На національній магістралі Н-31 "Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка" у межах Дніпропетровської області зараз будують 2 мости, 6 дворівневих транспортних розв’язок та естакаду через річку Оріль. Саму трасу зводять "з нуля" і вона є одним із наймасштабніших проєктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Володимира Орлова.

"Вражають темпи робіт і технології, які використовуються. Цілодобово працюють мостовики, дорожники, важка техніка. Аби водії якнайшвидше змогли користуватися новим автошляхом", - розповів він.

Один із найбільших будівельних майданчиків на трасі зараз розгорнутий за мостом через канал "Дніпро-Донбас", де прокладають фінішну ділянку нової магістралі. Протяжність цієї ділянки - 29,5 км. На одних відрізках улаштовують піщану основу дорожнього полотна, на інших вже кладуть асфальт.

Працюють і над естакадою через річку Оріль. Складну залізобетонну конструкцію монтуватимуть унікальним для України способом - насувним. На 10 стійок насуватимуть 600-метрову платформу естакади. Допомагатиме в цьому 40-тонний козловий кран. Монолітна конструкція буде бетонуватися на місці і фактично не матиме деформаційних швів.

"Магістраль Н-31 - справжній посібник для мостовиків і дорожників просто неба. На місті будівництва розгорнуте ціле містечко. Там навіть є власний арматурний цех. А усі залізобетонні елементи виготовлятимуть на місці", - сказав начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

На трасі Н-31 у Дніпропетровській області будують 2 мости, 6 розв'язок та естакаду

Дніпропетровщиною проходитиме майже 60 км решетилівської траси. Загалом на цій ділянці зведуть понад 80 штучних споруд. Окрім мостів та розв’язок із шляхопроводами, облаштовують тунелі для проїзду сільгосптехніки і перегону худоби, водовідвідні труби.

Нагадаємо, у жовтні в аеропорту Дніпра почали будувати нову злітно-посадкову смугу.

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