На трасі Київ-Одеса сталася ДТП з маршруткою, є жертви

На трасі Київ-Одеса сталася ДТП з маршруткою. За попередньою інформацією, загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу поліції Одеської області.

НП сталася на 455 км автодороги поблизу села Холодна Балка. 45-річний водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись у бік столиці, зіткнувся з рейсовим автобусом, який їхав попереду нього.

Попередньо відомо, що в результаті аварії два пасажири маршрутки загинули, ще шестеро, серед яких один неповнолітній, отримали травми різного ступеня тяжкості. Всіх постраждалих забрала "швидка".

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та СОГ з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області.

Вирішується питання про внесення відомостей про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України та затримання водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Нині проїзд на даній ділянці траси ускладнений.