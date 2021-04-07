На трасі Київ-Чоп за останні 7 років дорожники висадили 3,5 тисяч дерев, - "Укравтодор"

Експлуатаційне утримання міжнародної траси Київ - Чоп - не лише про збереження покриття. За 7 років вздовж 187 км траси, яку обслуговує компанія Onur за контрактом OPRC (Output and Performance-based Road Contract), у смугах відведення висаджено близько 3 500 нових дерев замість видалених аварійних.

Як йдеться у повідомлені, пілотний проект OPRC запустили у 2014 році. Він фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку, котрий є одним з найбільших партнерів "Укравтодору", в рамках кредитної угоди між Україною та ЄБРР. Контроль за експлуатацією виконує міжнародна компанія Egis. Контракт включає управління та обслуговування, роботи з благоустрою дороги, періодичний ремонт та аварійні роботи.

"У рамках контракту виконуються інші роботи, як от влаштування зовнішнього дорожнього освітлення в населених пунктах вздовж обслуговуваної ділянки, встановлення метеостанцій, влаштування майданчиків габаритно-вагового контролю", - зазначається у повідомленні.

Також в "Укравтодорі" нагадують: при будівництві Київської обхідної дороги, яке планується у рамках президентської програми "Велике будівництво", теж висаджуватимуться дерева замість зрубаних.

Зокрема, мова йде про 2 лісових масиви, котрими проходитиме майбутня дорога: Київського та Клавдієвського лісгоспів.