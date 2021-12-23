На трасі "Бориспіль-Маріуполь" вперше за 60 років ремонтують міст через Сулу
У Полтавській області вперше за 60 років буде відремонтований міст через річку Сула поблизу села Липове Кременчуцького району. Переправа є складовою траси Н-08 "Бориспіль - Маріуполь".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавської ОДА.
Міст відбудовують у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
"Міст збудований 1962 року. До початку ремонту споруда не витримувала сучасні навантаження, окремі елементи мосту - деформаційні шви та опорні частини під залізобетонним прогоном - були в неробочому стані", - йдеться у повідомленні.
Оновлення мосту розпочали з металевої прогонової будови - найпроблемнішої ділянки. Загалом виконують одразу два види ремонту: реконструкцію металевого фермового прогону та капітальний ремонт правобережних заплавних прогонів мосту.
Напередодні мостовики уже здійснили насування металевої ферми вагою понад 500 тонн.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" з 2019 року вже відремонтували та побудували 13 тисяч км доріг, а також 560 мостів та мостових переходів.