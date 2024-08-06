На трассе Киев-Одесса обрушился мост: движение в направлении столицы перекрыто
На трассе "Киев-Одесса" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Грузовик наехал на пешеходный мост, который обвалился на проезжую часть дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.
На месте аварии работают полицейские, которые устанавливают детали происшествия и уточняют информацию о пострадавших.
В связи с аварией движение автомобилей в направлении города Киев временно перекрыто.
Полицейские Управления патрульной полиции в Черкасской области организовали движение транспорта в реверсном режиме для обеспечения проезда.
Напомним, вчера вечером в Хмельницкой области автобус с детьми, ехавшие в Болгарию, попал в ДТП. В результате аварии получили ранения восемь человек.
Кроме того, в начале августа в Одессе столкнулись продуктовый грузовик и автомобиль спасателей, в результате чего пострадали три человека.
К тому же, в Киеве на Подоле трамвай на полной скорости протаранил десятки машин и врезался в другой трамвай. Причиной массовой аварии стали некорректные действия водителя рельсового транспортного средства.
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