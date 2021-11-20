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Не транзит з РФ: Угорщина отримує з України газ, необхідний для потреб країни

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Україна, Субота 20 листопада 2021 00:05
Не транзит з РФ: Угорщина отримує з України газ, необхідний для потреб країни Фото: Угорщина отримує газ з України (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Угорщина як і раніше продовжує отримувати більшу частину газу для потреб країни через Україну. І це не транзит газу з Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави "Оператора газотранспортної системи України" Сергія Макогона в Facebook.

За його словами, після пафосного підписання довгострокового контракту з "Газпромом" і запуску Турецько-Болгарсько-Сербського Потоку, Угорщина як і раніше продовжує отримувати більшу частину газу для потреб країни через Україну, але це не транзит з РФ.

"Наразі Угорщина отримує з України майже в 2 рази більше газу, ніж з Сербії через Турецький потік", - зазначив Макогон.

Він зазначив, що після вибуху нового газопроводу в Болгарії, більшу частину газу Угорщина отримує з України, а не від "Газпрому".

"Варто зазначити, що Газпром не транзитує газ через Україну до Угорщини починаючи з 1 жовтня. Хоча має повністю сплачені потужності для транзиту в обсязі 24 млн м3 НС добу. Зрозуміло, що залежність від газогону, який не має резервних гілок, несе значні ризики для Угорщини. Але Україна завжди готова прийти на допомогу", - написав Макогон.

Нагадаємо, що російський "Газпром" не збирається збільшувати постачання газу до Європи. У той же час, Україна завжди готова допомогти європейським партнерам.

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