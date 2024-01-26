Транзит через Суэцкий канал упал почти наполовину: как это скажется на ценах товаров

Грузовые перевозки через Суэцкий канал за два месяца упали на 45% с тех пор, как нападения йеменских хуситов заставили судоходные группы перенаправить грузы. Существуют риски более высокой инфляции и усложнения продовольственной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судоходные компании увели суда из Красного моря после того, как связанное с Ираном движение хуситов, которое контролирует большую часть населенных областей Йемена, начало атаковать суда, в знак поддержки палестинцев в Секторе Газа. США и Великобритания ответили воздушными ударами по хуситам.

По данным UNCTAD, Конференции ООН по торговле и развитию, через канал прошло на 39% меньше судов, чем в начале декабря, что привело к снижению тоннажа грузов на 45%.

Ян Хоффманн, руководитель отдела торговой логистики UNCTAD, заявил, что в настоящее время нарушены три ключевых глобальных торговых маршрута, включая потоки зерна и масел после вторжения России в Украину, а также Панамский канал, где низкий уровень воды из-за засухи привел к сокращению судоходства в прошлом месяце на 36% за год и на 62% за два года.

"Мы очень обеспокоены. Мы наблюдаем задержки, более высокие затраты, более высокие выбросы парниковых газов", - сказал он на брифинге.

Суэцкий канал обрабатывает 12-15% мировой торговли и 25-30% контейнерных перевозок. Контейнерные перевозки через канал снизились на 82% за неделю до 19 января по сравнению с началом декабря, а по СПГ снижение было еще большим. Падение объемов перевозок сухих грузов было меньшим, а движение танкеров с сырой нефтью немного увеличилось.

Спотовые контейнерные ставки зафиксировали самый резкий еженедельный рост на 500 долларов, что затронуло не только перевозки из Азии в Европу, но и несуэцкий маршрут к западному побережью США, который увеличился более чем вдвое.

Хоффманн сказал, что цены на продукты питания могут почувствовать это влияние, добавив, что около половины роста цен, наблюдавшегося после начала войны Росси против Украины, было связано с более высокими транспортными расходами, хотя конечным потребителям в развитых странах может потребоваться некоторое время, чтобы увидеть эффект.

"Передача этих более высоких ставок фрахта потребителям требует времени, до года, пока... мы действительно не увидим их в магазине, в любом магазине - Ikea, Walmart или что-то в этом роде", - сказал он.

Экспорт из Украины

Как заявил министр аграрной политики Николай Сольский, ситуация в Красном море привела к замедлению украинского сельскохозяйственного экспорта в январе 2024 года на 20%. По его словам, часть нашего экспорта шла и идет через Красное море Азию, в Китай и в восточною Африки, поэтому движение судов сильно замедлилось.

Нападения йеменских хуситов на корабли в Красном море вынудили многие компании перенаправить грузы в обход Африки, что привело к увеличению времени и затрат в пути.