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Транспорт у Києві сьогодні працюватиме довше: що треба знати

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Київ, П'ятниця 31 грудня 2021 07:00
Транспорт у Києві сьогодні працюватиме довше: що треба знати Фото: транспорт у Києві сьогодні працюватиме довше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 31 грудня вночі у Києві громадський транспорт продовжить роботу. Метро та маршрутки будуть курсувати на дві години довше, а фунікулер цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

Метро та наземний транспорт

Зокрема, вночі на дві години подовжать роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

Закриття центральних станцій підземки

Разом з тим, сьогодні, а також 1 та 7 січня у разі необхідності (для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах) можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

Фунікулер

За інформацією прес-центру КМДА, у ніч із 31 грудня на 1 січня київський фунікулер працюватиме цілодобово.

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