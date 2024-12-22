У Трампа хотят вывести США из ВОЗ в день инаугурации, - FT

Команда избранного президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы вывести США из Всемирной организации здравоохранения. Это может произойти в день инаугурации, 20 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что выход США лишит ВОЗ крупнейшего источника финансирования - это будет препятствовать организации реагировать на кризисы в области здравоохранения, например такие, как пандемия коронавируса.

США обеспечивали около 16% финансирования ВОЗ в 2022-2023 годах.

Эксперты считают, что такое решение США будет "катастрофическим" для глобального здравоохранения. При этом, по мнению специалистов, Трамп может не придать этой идее такого же значения, как его переходная команда.

Стоит отметить, что Трамп в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 хотел, чтобы США вышли из ВОЗ. Он заявил, что организацию якобы контролирует Китай. США остались членом Всемирной организации здравоохранения, поскольку Трампа на посту президента заменил Джо Байден.

FT также отмечает, что на этот раз некоторые представители команды Трампа хотят двигаться гораздо быстрее в этом направлении.