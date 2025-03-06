У Трампа допускают иски против сотрудников и получателей грантов USAID, - СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа допускает уголовные дела против сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) или получателей грантов. Их могут подозревать в нецелевом использовании помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
По словам источников издания, исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Питер Марокко сообщил американским законодателям на закрытом брифинге, что он и его сотрудники рассматривают возможность передачи уголовных дел в Министерство юстиции.
Один из присутствующих на брифинге отметил, что остается неизвестным, выполнит ли команда Трампа угрозу. Но это расценили как важный сигнал, который прозвучал на встрече с членами комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.
Во внутренней записке за январь от Офиса генинспектора USAID говорилось о сопротивлении некоторых получателей грантов в предоставлении информации, которую считают важной в надзоре за использованием средств. Там обратили внимание на 8 млрд долларов, которые предоставлялись прежде всего через агентства ООН и банки по многостороннему развитию.
В записке от 10 февраля отмечали, что из-за массовых сокращений и принудительных отпусков сотрудников и подрядчиков USAID и замораживания денег теперь есть проблемы и с контролем за использованием средств.
Замораживание помощи через USAID
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID. У Трампа хотят ликвидировать агентство.
Как ранее сообщали в Вашингтоне, у Трампа хотят проверить целесообразность предоставления гуманитарной помощи и соответствие ее политике администрации.
Как известно, офис USAID в Украине также прекратил работу. Издание NBC News сообщило, что США прекратили поддержку программы по восстановлению энергосистемы Украины.
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