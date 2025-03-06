У Трампа допускают иски против сотрудников и получателей грантов USAID, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа допускает уголовные дела против сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) или получателей грантов. Их могут подозревать в нецелевом использовании помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По словам источников издания, исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Питер Марокко сообщил американским законодателям на закрытом брифинге, что он и его сотрудники рассматривают возможность передачи уголовных дел в Министерство юстиции.

Один из присутствующих на брифинге отметил, что остается неизвестным, выполнит ли команда Трампа угрозу. Но это расценили как важный сигнал, который прозвучал на встрече с членами комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

Во внутренней записке за январь от Офиса генинспектора USAID говорилось о сопротивлении некоторых получателей грантов в предоставлении информации, которую считают важной в надзоре за использованием средств. Там обратили внимание на 8 млрд долларов, которые предоставлялись прежде всего через агентства ООН и банки по многостороннему развитию.

В записке от 10 февраля отмечали, что из-за массовых сокращений и принудительных отпусков сотрудников и подрядчиков USAID и замораживания денег теперь есть проблемы и с контролем за использованием средств.