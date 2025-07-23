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Трамп обвинил Обаму в попытке "переворота": тот ответил

Среда 23 июля 2025 04:22
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Трамп обвинил Обаму в попытке "переворота": тот ответил Фото: Трамп обвинил Обаму и Клинтон в в попытке переворота (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в "распространении фейков" о вмешательстве РФ в выборы 2016 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Трамп обвинил Обаму и Клинтон в попытке "переворота" и потребовал привлечь указанных лиц к ответственности.

"Министерство юстиции США должно будет действовать. Решение будет принимать наш министр юстиции", - сказал он.

Обама нарушил молчание, назвав призыв Трампа "возмутительным". По словам экс-президента США, республиканец пытается "отвлечь внимание".

"Из уважения к администрации президента мы обычно не удостаиваем ответом постоянные глупости и дезинформацию, исходящие из Белого дома. Но эти заявления настолько возмутительны, что заслуживают ответа. Эти странные обвинения смехотворны и представляют собой слабую попытку отвлечь внимание", - сказал Обама.

Что предшествовало

Несколько дней назад, 20 июля, директор Нацразведки США Тулси Габбард анонсировала публикацию документов с предполагаемыми доказательствами заговора среди должностных лиц под руководством Обамы.

Якобы его тогдашняя администрация распространяла ложные данные о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Трамп судится со СМИ

Ранее президент США Дональд Трамп подал в суд на The Wall Street Journal. Причиной послужила публикация о его поздравлении секс-преступника Джефри Эпштейна более 20 лет назад.

WSJ писало, что в 2003 году Гислен Максвелл собрала письма для альбома ко дню рождения Эпштейна. Письмо с именем Трампа было непристойным. Оно состояло из нескольких строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины.

Американский лидер обвинил газету в "вопиющих нарушениях журналистской этики и стандартов достоверности информации".

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