Трамп обвинил Обаму в попытке "переворота": тот ответил
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в "распространении фейков" о вмешательстве РФ в выборы 2016 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Трамп обвинил Обаму и Клинтон в попытке "переворота" и потребовал привлечь указанных лиц к ответственности.
"Министерство юстиции США должно будет действовать. Решение будет принимать наш министр юстиции", - сказал он.
Обама нарушил молчание, назвав призыв Трампа "возмутительным". По словам экс-президента США, республиканец пытается "отвлечь внимание".
"Из уважения к администрации президента мы обычно не удостаиваем ответом постоянные глупости и дезинформацию, исходящие из Белого дома. Но эти заявления настолько возмутительны, что заслуживают ответа. Эти странные обвинения смехотворны и представляют собой слабую попытку отвлечь внимание", - сказал Обама.
Что предшествовало
Несколько дней назад, 20 июля, директор Нацразведки США Тулси Габбард анонсировала публикацию документов с предполагаемыми доказательствами заговора среди должностных лиц под руководством Обамы.
Якобы его тогдашняя администрация распространяла ложные данные о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
Трамп судится со СМИ
Ранее президент США Дональд Трамп подал в суд на The Wall Street Journal. Причиной послужила публикация о его поздравлении секс-преступника Джефри Эпштейна более 20 лет назад.
WSJ писало, что в 2003 году Гислен Максвелл собрала письма для альбома ко дню рождения Эпштейна. Письмо с именем Трампа было непристойным. Оно состояло из нескольких строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины.
Американский лидер обвинил газету в "вопиющих нарушениях журналистской этики и стандартов достоверности информации".
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