В поисках мира: перед каким выбором Трамп поставил Украину и ЕС

На прошлой неделе в Европе состоялся целый ряд международных встреч: от Саммита по искусственному интеллекту до встречи министров обороны НАТО и Мюнхенской конференции по безопасности.

Какие их итоги для Украины и приблизили ли эти встречи завершение войны – читайте в материале РБК-Украина .

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От кулуаров к публичности

За прошедшую неделю переговоры по завершению войны России против Украины перешли от кулуарной стадии к публичным встречам. Тем более, что возможностей для всех сторон встретиться было достаточно. В Европе состоялось сразу несколько международных событий: Саммит по искусственному интеллекту в Париже, там же – неформальная встреча глав МИД ряда европейских стран, встреча министров обороны НАТО в Брюсселе, и наконец, Мюнхенская конференция по безопасности.

Кроме того, президент США Дональд Трамп 12 февраля провел телефонный разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как написал президент США в соцсети TruthSocial, диалог с Путиным "был длительным и очень продуктивным". Впоследствии Трамп проинформировал Зеленского о содержании разговора с Путиным. Также лидеры Украины и США "обсудили различные темы, связанные с войной".

Одновременно представители команды Трампа разразились целым рядом заявлений относительно Украины и России, которые порой противоречили друг другу. Пожалуй, наибольший резонанс вызвали прямолинейные заявления министра обороны США Пита Хегсета. Он во время своего выступления на заседании "Рамштайн" высказал мнение, что членство Украины в НАТО "не является реалистичным вариантом" как гарантия безопасности для завершения войны, а возвращение на границы Украины до аннексии Крыма и начала войны в восточных регионах, по его мнению, является "иллюзорной целью", попытки достичь которой приведут к продолжению войны.

Впоследствии Хегсет поправил себя, заявив, что его предыдущие заявления относительно вступления Украины в альянс не означают, что страна не может вступить в НАТО в будущем. Но "осадок" от его слов остался и в Киеве, и в других европейских столицах.

Для многих наблюдателей заявления американского руководства стали холодным душем и даже шоком. Даже несмотря на то, что большинство озвученных тезисов уже были "слиты" в медиа от источников в переговорных командах. Свою роль в таком восприятии сыграла, в частности, прямолинейность Хегсета и других членов команды Трампа.

"Я могу сказать вам, в чем проблема их подхода – он просто демонстрирует ужасные навыки ведения переговоров со стороны президента и его команды. А это дорого будет стоить Украине и США", – отметил в комментарии РБК-Украина исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн.

По его словам, таким образом команда Трампа сужает себе пространство для маневра.

"Да, Украина не собиралась завтра вступать в НАТО. Да, очень вероятно, что освободить всю украинскую территорию под российской оккупацией в ближайшей перспективе невозможно. Президент Зеленский это прямо признал сам. Но это не значит, что эти карты нельзя разыгрывать в переговорах, поскольку россияне явно заботятся о них", – подчеркнул Эпштейн.

Пит Хегсет (фото: Getty Images)

США и Украина могли бы в конце концов согласиться на какой-то временный компромисс, но не раньше, чем они сказали бы: "Мы продолжим оказывать давление на Крым, пока вы – Россия – не примете западные гарантии безопасности для неоккупированной Украины" или "Мы оставим членство в НАТО на столе в обмен на какую-то уступку со стороны России", убежден Эпштейн.

"Трамп и Хегсет не воспользовались этим рычагом и превентивно его выбросили. Я не уверен, где именно это оставляет Киев, но в результате он, безусловно, находится в более слабой позиции", – отметил он.

Ответы украинского руководства на заявления руководства США были резкими, но в них звучала настроенность на конструктив. И это хороший знак.

Дипломатия Трампа в действии

Пока что команда Трампа придерживаеся следующей тактики: разговаривать с Путиным уважительно, но при этом угрожать силой.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Wall Street Journal заявил, что США могут усилить санкции против России в случае отказа от мирного соглашения, которое будет гарантировать долгосрочную независимость Украины. По его словам, "есть экономические инструменты влияния, есть, конечно, военные инструменты влияния". Перед тем Пит Хегсет в интервью Breitbart News даже не исключил предоставления Украине ядерного оружия, если это позволит Трамп.

В отношении Украины, похоже, подход подобный, но с поправкой на то, что президент Зеленский решительно настроен на окончание войны. Издание Axios привело детали его разговора с Трампом. Президент США сказал Зеленскому, что понимает его беспокойство относительно разговора с Путиным. Трамп подчеркнул, что это невозможно обойти, если он хочет, чтобы его дипломатические усилия были успешными. "Мне нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину", – сказал Трамп Зеленскому, утверждают источники издания.

Дополнительный фактор, который влияет на отношение Трампа к Украине –редкоземельные металлы и другие практические вещи, которые Украина может предложить США. Чтобы подготовить соглашение в этой сфере, в Киев приезжал министр финансов США Скотт Бессент. Сам документ в Мюнхене не подписали, но работа над ним продолжается.

"Трамп, мне кажется, пока не собирается договариваться без Украины. Мои аргументы: он сразу после разговора с Путиным позвонил Зеленскому. Если бы ему Зеленский был неинтересен и Трамп собирался бы договариваться только с Путиным, а зачем тогда звонить Зеленскому? И он раньше говорил: танго танцуют вдвоем, имея в виду Россию и Украину", – отметил YouTube-каналу РБК-Украина политолог Владимир Фесенко.

Говорить с Украиной и Россией отдельно

Пока что финальной концепции соглашения нет. Это подтвердили в Мюнхене и Зеленский, и американские чиновники. Хотя Трамп анонсировал встречи непосредственно с Зеленским и Путиным в Саудовской Аравии, о прямых трехсторонних переговорах речь не идет.

Наоборот, в команде Трампа решили разделить две линии контактов. Так, ответственным за коммуникацию с Россией президент США назначил Стивена Уиткоффа – спецпосланника по вопросам Ближнего Востока. К слову, он уже в рекордные сроки добился соглашения между Израилем и ХАМАС, а также успел слетать в Москву и вернуть американского заложника Марка Фогеля, которого с 2021 года удерживал российский режим.

"Где он вписывается в украинскую головоломку, вероятно, в роли, которая является более неформальной на бумаге, но более влиятельной на практике, поскольку настоящая ценность, которую он предоставляет Трампу – это лояльность – он был доверенным лицом президента США в течение четырех десятилетий, – отметил в комментарии РБК-Украина Уриэль Эпштейн.

По его словам, Уиткофф уже помогал Трампу с украинским досье. Среди прочего, он встречался главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком в январе.

"Чем он будет отличаться по содержанию от Келлога, трудно сказать на данном этапе, но он, безусловно, ближе к президенту", – добавил Эпштейн.

По данным Bloomberg, от России за переговоры будут отвечать советник Путина Юрий Ушаков и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Владимир Зеленский в Мюнхене (фото: Getty Images)

В то же время по данным Reuters, коммуникацией с Украиной и Европой будет и в дальнейшем заниматься спецпредставитель по вопросам России и Украины Кит Келлог. Кроме всего прочего, что он был советником бывшего вице-президента Майка Пенса по национальной безопасности, а Пенс является активным защитником Украины.

"На самом деле он достаточно поддерживает Украину, как и люди Трампа – в конце прошлого года он выдвинул план, который действительно предусматривал фактические уступки Украины, но с постоянной поддержкой Украины и еще большей поддержкой Киева, если Россия не согласится встретиться за столом переговоров", – подчеркнул Эпштейн.

В Мюнхене он активно общался с украинскими и европейскими лидерами, и предварительно это является положительным сигналом для Украины. Также ожидается визит Келлога в Киев 20 февраля.

Поддержка Европы

В ходе переговоров большую активность проявили и европейские лидеры: начиная от резких заявлений в адрес Трампа и Хегсета, и до конкретных предложений присоединиться к переговорам об окончании войны.

"Я хочу сказать четко: поражение Украины ослабит Европу, но также это ослабит и США тоже", – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Мюнхене.

Особый резонанс в Европе получила речь Вэнса в Мюнхене, который обвинял европейскую демократию в слабости. Реакция на такие заявления была жесткой и публичной.

Но более важно, что заявления европейских лидеров были четкими относительно переговоров: они не допустят, чтобы судьба Украины и Европы решалась без них. Более того, президент Франции созывает экстренный саммит ЕС в ответ на заявление Келлога о том, что Европы не будет за столом переговоров между Украиной и Россией. Вероятно, борьба за приобщение Европы еще будет продолжаться.

Настроение украинской делегации в этом плане ярко выразил глава МИД Андрей Сибига.

"Наша делегация прибыла в Мюнхен с другим настроением. Сейчас у нас гораздо лучшее настроение и больше уверенности, что мы не одиноки", – сказал министр иностранных дел Украины во время одной из панелей на конференции.

В целом Мюнхенская конференция и другие события в Европе служили скорее для сбора информации о позиции Украины и Европы, чем для принятия конкретных решений.

Дальше – продолжение диалогов и наработка более конкретных деталей перед мирными переговорами. На 24 февраля Украина готовит большую международную встречу – к годовщине начала полномасштабной войны. Также на этой неделе в Саудовской Аравии состоятся переговоры между командами Трампа и Путина. Здесь открываются как дополнительные возможности, так и вызовы.

"Я вижу риск в том, что Путин, в том числе через личные контакты, через встречу с Трампом, через такие телефонные разговоры, будет обрабатывать и пытаться перепрограммировать Трампа под российские условия завершения войны. Сейчас этого еще нет", – считает Владимир Фесенко.

Поэтому задача украинской дипломатии во главе с Зеленским – продолжать коммуникацию с США и отражать российские атаки, как на поле боя, так и в головах у руководства США.