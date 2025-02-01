Трамп заявил, что отдал приказ нанести авиаудары по ИГИЛ в Сомали

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли авиаудары по террористам в Сомали. Однако он не назвал ни имен убитых, ни количество пострадавших среди террористической группировки "Исламское государство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Сегодня утром я приказал нанести точные удары с воздуха по старшему планировщику атак ИГИЛ и другим террористам, которых он завербовал и которыми руководил в Сомали. Эти убийцы, которых мы обнаружили прячущимися в пещерах, угрожали Соединенным Штатам и нашим союзникам", - написал он в соцсетях.

Трамп заявил, что в результате ударов "уничтожено множество террористов, при этом не нанесено никакого вреда мирным жителям". В то же время президент США не привел никаких подробностей, за исключением того, что американские военные годами отслеживали человека, которого он назвал "планировщиком атак ИГИЛ".

CNN отмечает, что эти удары стали первыми, которые Трамп отдал за время своего второго президентского срока.

Белый дом в свою очередь не комментирует ситуацию, выходящую за рамки поста Трампа в социальных сетях, а один из чиновников Белого дома заявил, что Министерство обороны предоставит дополнительную информацию, когда это будет "уместно".