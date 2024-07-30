Трамп заявил о готовности к дебатам с Харрис, но может отказаться

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он, "вероятно", в конечном итоге проведет дебаты с вице-президентом Камалой Харрис перед выборами в ноябре, но он оставил возможность отказаться от этого.

"Ответ - да, я, вероятно, в конечном итоге приму участие в дебатах", - сказал Трамп ведущей Fox News Лоре Ингрэм и добавил, что любые дебаты должны проводиться до начала досрочного голосования.

Тем не менее, Трамп перечислил причины, по которым он не станет участвовать, хотя Ингрэм предупредила, что это позволит его критикам сказать, что он боится. Трамп указал на свое якобы лидерство в общенациональных и спорных опросах в штатах, хотя эти опросы показывают близкие результаты. Он также утверждает, что общественность знает, каковы позиции обоих кандидатов по этим вопросам.

"Ответ - да, но я также могу привести доводы в пользу того, чтобы этого не делать", - добавил Трамп. "Кроме того, мне не нравится поощрять фейковые новости… Они заработают десятки миллионов долларов на этих дебатах. Мне не нравится ABC".

Трамп и президент Байден договорились о двух дебатах, одних 27 июня и других 10 сентября, организованных ABC News. Катастрофическое выступление Байдена на июньских дебатах вызвало призывы демократов к нему отказаться от выдвижения своей кандидатуры, что он и сделал в начале этого месяца, столкнувшись с растущим давлением.

Харрис получил поддержку достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом от демократов. Съезд демократов пройдет 19-22 августа в Чикаго.

Харрис заявила, что готова к дебатам с Трампом и обвинила Трампа в отступлении, чтобы попытаться избежать противостояния один на один.

На прошлой неделе Трамп заявил журналистам, что он "безусловно" проведет дебаты с Харрис по крайней мере один раз до дня выборов. Позднее в его офисе заявили, что он не согласится на предвыборные дебаты с Харрис "до тех пор, пока демократы официально не определятся со своим кандидатом".