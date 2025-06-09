Трамп обеспечил Путину комфорт: Япония купила нефть с подсанкционного танкера

Японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil принимает груз российской сырой нефти на танкере, занесенном в черный список как Министерства финансов США, так и Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает агентство, эта поставка - первая за два года из России - свидетельствует о растущей легкости для покупателей по всему миру в отношениях с Москвой.

Базирующаяся в Токио компания Taiyo получает 600 тысяч баррелей сырой нефти Sakhalin Blend с танкера Voyager, показывают данные отслеживания судов, собранные Bloomberg. Нефть была загружена с терминала Пригородное на южной оконечности острова Сахалин, у восточного побережья России, 25 мая.



Японские исключения разрешают импорт сахалинской смеси по соображениям энергетической безопасности. Исключение было продлено до конца июня 2026 года в 17-м пакете санкций ЕС против России 21 мая. Также есть исключение США, которое истекает 28 июня и обычно продлевается.

Тем не менее, тот факт, что страна "Большой семерки" принимает груз на судне, занесенном в черный список, подчеркивает мнение о том, что администрация Дональда Трампа стремится обеспечить бесперебойные поставки нефти для Москвы.

Представитель Taiyo Oil подтвердил факт поставки и сообщил, что компания закупила сырую нефть по запросу Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Производство сжиженного природного газа, поддерживаемого Японией, пострадало бы, если бы она не могла поставлять сырую нефть, поскольку эти два углеводорода добываются одновременно, сказал представитель.

Судно Voyager пришвартовалось в японском порту Кикума 9 июня для разгрузки сырой нефти с российского проекта "Сахалин-2", свидетельствуют данные отслеживания судов, собранные агентством Bloomberg.

Более комфортно

До вторжения Москвы на Украину в феврале 2022 года японские нефтеперерабатывающие заводы импортировали в среднем четыре партии нефти в месяц с проекта "Сахалин-2".

Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation сохранили свои доли в проекте в размере 12,5% и 10%, когда Москва создала новую структуру собственности позднее в том же году. Несмотря на это, Япония - как и другие покупатели - прекратили закупки.

Некоторые импортеры российской сырой нефти неохотно принимают грузы, перевозимые на судах, санкционированных США, и многие из них простаивают месяцами после того, как попали в черный список. Но эта нерешительность, похоже, ослабевает с приходом Трампа к власти.

Например, поставки в Индию практически не ограничивались, несмотря на предыдущие обещания этой страны соблюдать меры США.

Аналогичным образом, с конца января не менее 20 партий российской сырой нефти были доставлены покупателям в Китае и Сирии на судах, подпадающих под санкции США. Многие другие завершили часть своих рейсов на судах, включенных в список OFAC, прежде чем их перегрузили на несанкционированные суда для финального этапа доставки.