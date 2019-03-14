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Трамп висловив співчуття Манафорту

Новини » Суспільство    14.03.2019 - 01:19
Трамп висловив співчуття Манафорту
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Президент США поки не думає про помилування екс-глави свого виборчого штабу

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зізнався, що дуже співчуває колишньому голові його передвиборного штабу Полу Манафорту, якого засудили до 7,5 років ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Однак, Трамп поки не думав про те, щоб підписати документи про помилування Манафорта. Також президент США не сказав, чи готовий це зробити - помилувати засудженого до в'язниці.

"На даний момент я навіть не замислювався про це. Це не те, про що я зараз думаю. Мені дуже шкода Пола Манафорта, ось що я можу вам сказати", - сказав Трамп в Білому домі під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, нещодавно суд засудив колишнього політтехнолога Віктора Януковича і керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта ще до 3,5 років ув'язнення. Раніше, минулого тижня, інший суд засудив Манафорта до майже чотирьох років позбавлення волі. Таким чином Манафорт отримав 7,5 років в'язниці.

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Новини України Дональд ТрампПол Манафорт
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