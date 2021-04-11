Трамп впевнений у перемогу республіканця на виборах 2024 року
Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що впевнений у перемозі представника Республіканської партії на майбутніх виборах президента. Вони заплановані на 2024 рік.
Про це повідомляє Reuters.
Також Трамп заявив, що підтримає кандидатів у конгресмени від Республіканської партії, але поки не гарантує, що буде брати участь на виборах.
"Сьогодні ввечері я виступаю перед вами, будучи впевнений в тому, що в 2022 році ми заберемо тому контроль над Палатою і повернемо Сенат. А потім, у 2024 році, республіканський кандидат виграє Білий дім", - зазначено в тексті звернення Трампа, який зараз живе у Флориді.
Під Палатою" Дональд Трамп має на увазі Палату представників Конгресу США, де зараз Демократична партія має 219 місць проти 211 у Республіканської партії, всього в нижній палаті американського парламенту 435 місць.
На днях Трамп натякнув, що може балотуватися на президентських виборах в 2024-му році. Але прямо про це не заявив.
Нагадаємо, Трамп програв вибори президента Джозефа Байдена в листопаді 2020 року. Після цього він тривалий час говорив про фальсифікацію виборів, але в підсумку пішов з поста в день інавгурації Байдена.