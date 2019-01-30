Трамп закликав американців утриматися від поїздок до Венесуели

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

За словами Трампа, сьогодні в країні очікується масовий протест

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав громадян США утриматися від поїздок до Венесуели через масові протести у країні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Twitter.

За словами Трампа, сьогодні в країні очікується масовий протест.

"Мадуро готовий вести переговори з опозицією у Венесуелі після санкцій США і припинення нафтових доходів. Верховний суд Венесуели переслідує Гуайдо. Сьогодні очікується масовий протест. Американці не повинні їздити до Венесуели до подальшого повідомлення", - написав американський президент.

Нагадаємо, Верховний суд Венесуели заборонив лідеру опозиції Хуану Гуайдо виїжджати з країни і заблокував усі його банківські рахунки.

Як писало РБК-Україна раніше, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп не виключає можливості військової інтервенції до Венесуели.

Додамо, в ході протестів проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро були затримані 850 осіб, загинули 40 осіб. Із загиблих 26 були застрелені проурядовими силами, ще п'ятеро вбиті під час обшуків будинків, 11 осіб стали жертвами грабіжників.