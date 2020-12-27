ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп відмовився підписати закон про допомогу американцям під час карантину

Вашингтон, Неділя 27 грудня 2020 13:19
Трамп відмовився підписати закон про допомогу американцям під час карантину
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп відмовився підписувати закон про надання економічної допомоги американцям на період пандемії. У зв'язку з цим мільйони громадян США позбулися допомоги по безробіттю.

Про це повідомляє BBC.

Даний законопроект включає в себе пакет допомоги на 900 мільярдів доларів і був схвалений обома палатами Конгресу США. Документом передбачені виплати у розмірі 600 доларів американцям, які заробляють менш як 75 тисяч доларів на рік.

Крайнім терміном підписання даного закону була суботу, 26 грудня.

При цьому, за словами новообраного президента США Джо Байдена, відмова від підписання закону може мати руйнівні наслідки.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що не буде підписувати закон про допомогу американцям, оскільки вважає за необхідне підвищити одноразові виплати американцям під час пандемії з 600 до 2000 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, республіканці відхилили заклик Трампа підвищити суму виплат американцям під час карантину.

Зазначимо, Конгрес США погодив надання пакету допомоги в 900 мільярдів доларів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Зазначалося, що цей пакет допомоги буде другим найбільшим в історії США.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика помощьДональд Трамппандемия

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся