"Трагічні події": аналітик пояснив бажання українців шукати в усьому "зраду"

Фото: Володимир Стецик (надане автором)

Бачити "зраду" - глибинна здатність українців, вважає Володимир Стецик

Бізнес-аналітик Володимир Стецик за останні кілька років прожив у п’яти різних країнах світу. Він повернувся в Україну, зокрема, щоб долучитись до змін в державі.

В Україні людям треба більше звертати увагу на позитивні приклади і брати їх собі на озброєння замість того, щоб шукати “зраду”. Про це він розповів у ексклюзивному інтерв’ю для Styler, розповідаючи про результати Майдану.

Він додав, що у українців є глибинна і навіть генетична здатність бачити "зраду". На його думку, це пов'язано із непростими подіями в державі.

“Ми століттями жили у прикордонні – між західною цивілізацією і племенами, які нападали на наші землі, спалювали наші міста. На нас нападали татари, половці, монголи. Уміння бачити небезпеку, "зраду" в таких складних умовах постійних загроз стало стратегією виживання”, - сказав він.

"Голодомор та історичні травми"

За словами Володимира, це добре доводять трагічні події і травми 20-го сторіччя.

“Голодомор і багато інших історичних драм підсилили це відчуття. Травмована психологічна потреба виживати виводить для українців позитивні зміни на задній план, і натомість багато людей фокусуються на поганому. З одного боку, це певна дитячість – "давайте нам все по швидше", а з іншого – це наслідок дуже серйозних і трагічних історичних травм”, - підкреслив аналітик.

На його думку, українцям треба шукати позитивні приклади, яких у нас знайдеться дуже багато. Це дасть віру в себе та впевненість в тому, що зміни треба робити самим, а не чекати, доки хтось щось змінить в країні.

Нагадаємо, події Майдану вперше відтворили у віртуальній реальності.

Крім того, Ігор Пошивайло розповів, яким планують зробити музей Майдану у Києві.

Відео: Події Майдану відтворили у віртуальній реальності (video.rbc.ua)