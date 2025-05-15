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Toyota обновила свой главный электрокроссовер: что изменилось в bZ4X

Четверг 15 мая 2025 14:31
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Toyota обновила свой главный электрокроссовер: что изменилось в bZ4X Фото: Toyota обновила свой главный электрокроссовер (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель обновил электрический кроссовер Toyota bZ4X и даже изменил название популярной модели. Отныне bZ4X называется в США bZ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В ходе планового обновления в середине жизненного цикла Toyota bZ получил новый 14-дюймовый экран в салоне. Кроме того, электромобиль стал мощнее - мощность единственного электромотора на передней оси выросла с 204 до 224 лошадиных сил.

Toyota обновила свой главный электрокроссовер: что изменилось в bZ4X

Принципиальных изменений в дизайне экстерьера есть несколько. Так, у авто - новая головная оптика, также немного иначе оформлены воздухозаборники, интегрированные в передний бампер. Точечные обновления произошли и в интерьере: они коснулись передней панели и центральной консоли, где появилась ниша для беспроводной зарядки смартфона.

Отныне электромобиль также опционально доступен с аккумулятором емкостью 74,7 кВт*ч. Запас хода новинки вырос на 25 процентов, с 406 до 505 километров. Базовый кроссовер оснащается батареей на 57,7 кВт*ч и на одном заряде проезжает 380 километров против прежних 357 километров.

Toyota обновила свой главный электрокроссовер: что изменилось в bZ4X

Мощность силовой установки у электромобиля базового уровня выросла на 20 лошадиных сил, до 224 л.с. Отдача двух электромоторов у топового варианта составляет 343 силы. Старт продаж Toyota bZ 2026 модельного года в США намечен на вторую половину 2025 года.

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Toyota Motor Corp Электромобили Автомобильный рынок
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