Торгова підтримка з боку партнерів буде міцнішати, - Свириденко

Представники України та дружніх держав обговорили можливість посилення торгівельних санкцій проти Росії та Білорусі, а також шляхи запобігання продовольчій кризі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко у Facebook .

За її словами, участь в обговоренні під час відеоконференції на запрошення державного секретаря Сполученого Королівства з міжнародної торгівлі Ен-Марі Тревелʼян взяли представники дружніх країн - Фінляндії, Данії, Норвегії, країн Балтії, Польщі, Угорщини, Румунії, Німеччини, Франції, Італії, Ірландії, Британії, США, Канади, Аргентини, Республіки Корея, Японії, Нової Зеландії, Австралії, Європейської Комісії. Вони також обговорили торговельну та економічну допомогу Україні.

"Торговельні санкції проти Росії й білорусі будуть лише посилюватися. Ми будемо координувати наші зусилля по запобіганню продовольчій кризі, спровоковані блокуванням Росією українських портів. Будемо докладати ще більше зусиль у налагодженні ефективної логістики до портів Європи тих товарів, які ще кілька місяців тому експортувалися з портів Одеси, Миколаєва, Херсона і Маріуполя", - підкреслила Свириденко.

За словами міністра, Британія і ЄС скасують мита на українську продукцію.

"Присутні на зустрічі держави-члени ЄС наголосили, що підтримують ініціативу Єврокомісії, а отже, можна очікувати на швидке схвалення рішення по митах інституціями ЄС", - наголосила міністр.

Також вона додала, що Швейцарія та Норвегія наголосили на готовності оновлювати угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ. Міністр торгівлі Канади Мері Енджі голосила про пріоритетність переговорів по розширенню угоди про вільну торгівлю з Канадою.

"Торгова підтримка з боку партнерів буде міцнішати", - підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, раніше повідомила Свириденко, актуальна наразі проблема дефіциту пального впродовж наступних 7 днів буде ліквідована, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи, які будуть ввезені до України.