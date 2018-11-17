ТОП-10 оригінальних привітань з Міжнародним днем студента

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Прикольні побажання і привітання з гумором у День студента 2018

День студента 2018 відзначається в Україні 17 листопада і збігається з датою міжнародного свята. У всіх, хто втомився "гризти граніт науки", сьогодні є офіційна можливість відірватися по повній і відпочити від навчальних буднів.

Styler зібрав найоригінальніші і прикольні привітання з Днем студента у віршах і короткі побажання для друзів і близьких.

День студента в Україні: привітання зі святом

З 1999 року учні вищих навчальних закладів, технікумів, коледжів та училищ відзначають відразу два "професійних" свята: Міжнародний День студента (17 листопада), а також Тетянин день - на честь покровительки всіх студентів (25 січня).

Прикольні побажання з молодіжним святом у віршах:

Усім привіт, мої вітання!

І навіть тим, хто п'яний зрання.

Бо День студента - класне свято

Приємних вражень в нас багато:

Зачоти, гульки і зальоти,

На парах - "пари", ми не проти,

І з першого по п'ятий курс

Ми все мотаємо на вус.

Ілюстративне фото (pixabay.com/StockSnap)

Хай на парах гарно спиться,

А удома не сидиться!

Щоб конспекти не писались,

А екзамени здавались!

Щоб на парах не питали,

А відмінно завше клали!

В бібліотеку не ходити,

Над книжками не сидіти,

І шпаргалки не писати,

"Автомат" по всьому мати!

Жити щиро і на повну,

Щоб студентом бути кровно!

***

Отнюдь не чипсами студент закусит пиво -

Гранит науки застряёт в зубах.

Тебе, дружок, желаю быть счастливым,

Пусть сила будет в молодых руках,

Пусть солнце светит ярко, не печет,

А ты учись, трудись как в поле пчелка!

Тогда любой экзамен и зачет,

Как семечки ты будешь щелкать.

Ілюстративне фото (pixabay.com/Free-Photos)

Студенти, вам я хочу побажати,

Щоби не мали ви ні рогів, ні хвостів,

Встигали щоб поїсти і поспати,

І щоб в гуртожитку не було тарганів.

Щоб викладач на парах не валив,

Щоб кожен з вас поменше пива пив,

І щоб в навчанні і в коханні вам везло,

І обминало у житті вас злеє зло!

***

С Днем студента! Шары славной,

Добрых преподов вагон,

Чтоб веселье бурной лавой,

Залило бы знаний дом.

Пусть, все сессии сдаются,

С легкостью, на раз и два.

Пусть, глаза твои смеются,

Будет жизнь светла, легка.

Прикольні і короткі вітання з Днем студента 2018

Хай іспити самі здаються,

А заліковки від щастя сміються!

Радуйся і живи моментом,

Вітаю я із Днем студента!

***

Щоб вам солодко жилося,

Щоб дружилося, спалося!

Щоб рікою пиво лилось,

Щоб студентство веселилось!

Щоб страшний ваш деканат,

Був для вас як меценат!

Ілюстративне фото (pixabay.com/janeb13 )

День СТУДЕНТА:

Утро, ноги, тапки, кран.

Завтрак, деньги, класть, карман.

Ноги, дверь, гулять, с утра.

ПИВО, ВОДКА, два, ведра.

Шум, башка, упасть, лежать.

Руки, ноги, дом, кровать.

Плохо, ночь, темно, дурман.

Утро, ноги, тапки, кран..

***

Хто не був студентом,

Тому не зрозуміти:

Як хочеться їсти,

Як хочеться пити.

Зі святом студенте!

***

Гуляй с утра и до утра,

Потом пролезешь в доктора,

Потом заслужишь монумент!

Гуляй, студент, лови момент!

Раніше стало відомо, що українські учні завоювали 4 медалі на міжнародній олімпіаді з астрономії.

Також ми писали про те, що індійські студенти вивчатимуть правові дисципліни за книгами про Гаррі Поттера.

Відео: РБК-Україна