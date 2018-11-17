ТОП-10 оригінальних привітань з Міжнародним днем студента

Прикольні побажання і привітання з гумором у День студента 2018
День студента 2018 відзначається в Україні 17 листопада і збігається з датою міжнародного свята. У всіх, хто втомився "гризти граніт науки", сьогодні є офіційна можливість відірватися по повній і відпочити від навчальних буднів.
Styler зібрав найоригінальніші і прикольні привітання з Днем студента у віршах і короткі побажання для друзів і близьких.
З 1999 року учні вищих навчальних закладів, технікумів, коледжів та училищ відзначають відразу два "професійних" свята: Міжнародний День студента (17 листопада), а також Тетянин день - на честь покровительки всіх студентів (25 січня).
Прикольні побажання з молодіжним святом у віршах:
Усім привіт, мої вітання!
І навіть тим, хто п'яний зрання.
Бо День студента - класне свято
Приємних вражень в нас багато:
Зачоти, гульки і зальоти,
На парах - "пари", ми не проти,
І з першого по п'ятий курс
Ми все мотаємо на вус.
Ілюстративне фото (pixabay.com/StockSnap)
Хай на парах гарно спиться,
А удома не сидиться!
Щоб конспекти не писались,
А екзамени здавались!
Щоб на парах не питали,
А відмінно завше клали!
В бібліотеку не ходити,
Над книжками не сидіти,
І шпаргалки не писати,
"Автомат" по всьому мати!
Жити щиро і на повну,
Щоб студентом бути кровно!
***
Отнюдь не чипсами студент закусит пиво -
Гранит науки застряёт в зубах.
Тебе, дружок, желаю быть счастливым,
Пусть сила будет в молодых руках,
Пусть солнце светит ярко, не печет,
А ты учись, трудись как в поле пчелка!
Тогда любой экзамен и зачет,
Как семечки ты будешь щелкать.
Ілюстративне фото (pixabay.com/Free-Photos)
Студенти, вам я хочу побажати,
Щоби не мали ви ні рогів, ні хвостів,
Встигали щоб поїсти і поспати,
І щоб в гуртожитку не було тарганів.
Щоб викладач на парах не валив,
Щоб кожен з вас поменше пива пив,
І щоб в навчанні і в коханні вам везло,
І обминало у житті вас злеє зло!
***
С Днем студента! Шары славной,
Добрых преподов вагон,
Чтоб веселье бурной лавой,
Залило бы знаний дом.
Пусть, все сессии сдаются,
С легкостью, на раз и два.
Пусть, глаза твои смеются,
Будет жизнь светла, легка.
Хай іспити самі здаються,
А заліковки від щастя сміються!
Радуйся і живи моментом,
Вітаю я із Днем студента!
***
Щоб вам солодко жилося,
Щоб дружилося, спалося!
Щоб рікою пиво лилось,
Щоб студентство веселилось!
Щоб страшний ваш деканат,
Був для вас як меценат!
Ілюстративне фото (pixabay.com/janeb13 )
День СТУДЕНТА:
Утро, ноги, тапки, кран.
Завтрак, деньги, класть, карман.
Ноги, дверь, гулять, с утра.
ПИВО, ВОДКА, два, ведра.
Шум, башка, упасть, лежать.
Руки, ноги, дом, кровать.
Плохо, ночь, темно, дурман.
Утро, ноги, тапки, кран..
***
Хто не був студентом,
Тому не зрозуміти:
Як хочеться їсти,
Як хочеться пити.
Зі святом студенте!
***
Гуляй с утра и до утра,
Потом пролезешь в доктора,
Потом заслужишь монумент!
Гуляй, студент, лови момент!
Раніше стало відомо, що українські учні завоювали 4 медалі на міжнародній олімпіаді з астрономії.
Також ми писали про те, що індійські студенти вивчатимуть правові дисципліни за книгами про Гаррі Поттера.
Відео: РБК-Україна