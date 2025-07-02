ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ТОП-10 навыков, которые дает корпоративный английский для карьерного роста

Среда 02 июля 2025 13:49 promo
UA EN RU
ТОП-10 навыков, которые дает корпоративный английский для карьерного роста Фото: ТОП-10 навыков, которые дает корпоративный английский для карьерного роста
Автор: Юлия Бойко

Знание английского языка давно стало не просто преимуществом, а необходимостью для карьерного роста. В бизнесе, где глобальные связи становятся нормой, умение эффективно общаться на английском открывает двери к новым возможностям. Именно поэтому все больше компаний инвестируют в корпоративные курсы английского языка как в стратегическое направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на English Today.

Почему английский важен для карьеры?

Работники, владеющие английским языком, способны эффективно общаться с иностранными партнерами, участвовать в международных проектах, представлять компанию на глобальном уровне. Но еще важнее - это те мягкие и жесткие навыки, которые формируются во время обучения. Вот десятка самых ценных из них:

ТОП-10 ключевых навыков:

Ведение деловой переписки - правильная структура, тон и словарный запас для профессиональной коммуникации.

  • Проведение презентаций на английском - умение четко доносить идеи, убеждать и отвечать на вопросы.
  • Переговоры с партнерами - лексика, фразы и интонация для эффективных договоренностей.
  • Участие в видеоконференциях - адаптация к международным онлайн-встреч без языкового барьера.
  • Работа с документацией - чтение и понимание соглашений, контрактов, технических отчетов.
  • Составление отчетов на английском - структурированное представление результатов и анализа.
  • Коммуникация с клиентами - поддержание высокого уровня обслуживания в международной среде.
  • Мультикультурная чувствительность - понимание различных культурных кодов общения.
  • Публичные выступления - развитие уверенности в себе во время публичной англоязычной коммуникации.
  • Развитие soft skills на английском - критическое мышление, тайм-менеджмент, лидерство в международной среде.

Каждый из этих навыков непосредственно влияет на успешность в команде, повышает производительность и облегчает продвижение по карьерной лестнице. Кроме того, у работника появляется больше шансов на участие в зарубежных тренингах, стажировках или перемещение в международные офисы компании.

ТОП-10 навыков, которые дает корпоративный английский для карьерного роста

Роль учебного партнера

Одно из важнейших условий результативного обучения - правильный выбор языковой школы. English Today имеет опыт разработки программ именно под бизнес-запросы клиентов. Курсы адаптированы к специфике компаний, уровню работников и отраслевой терминологии. Это позволяет достигать заметного прогресса уже через несколько месяцев. Гибкий график, современные методики, постоянный мониторинг результатов - все это обеспечивает высокий уровень мотивации и стабильные результаты.

Инвестиции в корпоративный английский - это инвестиции в будущее компании и ее команды. Это инструмент, который помогает не только быть конкурентными, но и формировать новую генерацию лидеров. Корпоративный английский - это реальный инструмент роста для работников и бизнеса в целом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Образование в Украине
Новости
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства