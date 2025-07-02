ТОП-10 навыков, которые дает корпоративный английский для карьерного роста
Знание английского языка давно стало не просто преимуществом, а необходимостью для карьерного роста. В бизнесе, где глобальные связи становятся нормой, умение эффективно общаться на английском открывает двери к новым возможностям. Именно поэтому все больше компаний инвестируют в корпоративные курсы английского языка как в стратегическое направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на English Today.
Почему английский важен для карьеры?
Работники, владеющие английским языком, способны эффективно общаться с иностранными партнерами, участвовать в международных проектах, представлять компанию на глобальном уровне. Но еще важнее - это те мягкие и жесткие навыки, которые формируются во время обучения. Вот десятка самых ценных из них:
ТОП-10 ключевых навыков:
Ведение деловой переписки - правильная структура, тон и словарный запас для профессиональной коммуникации.
- Проведение презентаций на английском - умение четко доносить идеи, убеждать и отвечать на вопросы.
- Переговоры с партнерами - лексика, фразы и интонация для эффективных договоренностей.
- Участие в видеоконференциях - адаптация к международным онлайн-встреч без языкового барьера.
- Работа с документацией - чтение и понимание соглашений, контрактов, технических отчетов.
- Составление отчетов на английском - структурированное представление результатов и анализа.
- Коммуникация с клиентами - поддержание высокого уровня обслуживания в международной среде.
- Мультикультурная чувствительность - понимание различных культурных кодов общения.
- Публичные выступления - развитие уверенности в себе во время публичной англоязычной коммуникации.
- Развитие soft skills на английском - критическое мышление, тайм-менеджмент, лидерство в международной среде.
Каждый из этих навыков непосредственно влияет на успешность в команде, повышает производительность и облегчает продвижение по карьерной лестнице. Кроме того, у работника появляется больше шансов на участие в зарубежных тренингах, стажировках или перемещение в международные офисы компании.
Роль учебного партнера
Одно из важнейших условий результативного обучения - правильный выбор языковой школы. English Today имеет опыт разработки программ именно под бизнес-запросы клиентов. Курсы адаптированы к специфике компаний, уровню работников и отраслевой терминологии. Это позволяет достигать заметного прогресса уже через несколько месяцев. Гибкий график, современные методики, постоянный мониторинг результатов - все это обеспечивает высокий уровень мотивации и стабильные результаты.
Инвестиции в корпоративный английский - это инвестиции в будущее компании и ее команды. Это инструмент, который помогает не только быть конкурентными, но и формировать новую генерацию лидеров. Корпоративный английский - это реальный инструмент роста для работников и бизнеса в целом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.