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Токаєв про невизнання "ЛДНР": принцип цілісності України має переважати

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Донбас, Вівторок 21 червня 2022 20:59
Токаєв про невизнання "ЛДНР": принцип цілісності України має переважати Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (facebook com KasimComertTokayev)
Автор: Сергей Новиков

Казахстан не визнаватиме так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", оскільки в цьому відношенні головним є територіальна цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва на Катарському економічному форумі.

"Висловлюючи нашу оцінку щодо територіальної цілісності держав, я, звичайно ж, мав на увазі основний принцип Статуту ООН. Тому, з моєї точки зору, територіальна цілісність має переважати", - заявив він.

Нагадаємо, минулого тижня Токаєв заявив про невизнання "ЛДНР", перебуваючи на одній сцені президентом Володимиром Путіним в рамках форуму в Санкт-Петербурзі.

Однак у своїй відповіді на питання російських пропагандистів він також згадав право націй на самовизначення, але не уточнив, як саме цей принцип відноситься до українського Донбасу.

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