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На фоне сотрудничества КНДР и РФ. Блинкен сегодня посетит Южную Корею

Среда 08 ноября 2023 07:58
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На фоне сотрудничества КНДР и РФ. Блинкен сегодня посетит Южную Корею Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Южную Корею на фоне информации о поставках оружия из КНДР в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Двухдневный визит является частью более широкой азиатской поездки Блинкена, включавшей встречи с коллегами G7 и двусторонние переговоры с японскими официальными лицами в Токио, а также более позднюю остановку в Индии на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС.

Визит в Сеул проходит в тот момент, когда Соединенные Штаты и Южная Корея вместе с Японией осудили поставки оружия и военного оборудования по Северной Корее в Россию.

"Вашингтон и Сеул рассматривают более тесные военные связи между Севером и Россией, которая, как считается, страдает истощением запасов боеприпасов в войне с Украиной, как попытку Пхеньяна обеспечить стратегический военный потенциал", - отмечает издание.

Кроме того, неназванный американский чиновник заявил, что в визит Блинкена демонстрирует "устойчивую преданность" США их сосредоточенности на ситуации в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Министр обороны США Ллойд Остин также должен посетить Южную Корею на этой неделе во время поездки, включающей Индонезию и Индию.

Помощь России от КНДР

Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов . Снабжение началось еще в августе текущего года.

Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно поставлять Россию в войне против нашей страны, и объяснил почему.

Bloomberg написало, что лидер КНДР Ким Чен Ын начинает самое масштабное сокращение посольств Северной Кореи, считая, что он сможет получить большую прибыль от соглашений с Кремлем по продаже оружия , чем от дипломатических представительств.

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Энтони Блинкен Соединенные Штаты Америки Южная Корея КНДР
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