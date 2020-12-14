ТКГ збереться на чергове засідання по Донбасу: що розглянуть

Фото: голова української делегації Леонід Кравчук (РБК-Україна)

Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі збереться на чергове засідання 15-16 грудня. Однією з тем переговорів стане підготовка обміну полоненими.

Про це у Telegram повідомляє прес-служба української делегації.

Повідомляється, що українська делегація пропонує наступний порядок денний:

звільнення утримуваних осіб

розблокування російською стороною роботи КПВВ

фіналізація домовленості про 19 ділянки розмінування

фіналізація домовленості про 4 нові ділянки розведення

забезпечення вільного доступу місії ОБСЄ до всієї території України

доступ міжнародних гуманітарних організацій до полонених

Також повідомляється, що 15 грудня пройдуть відеоконференції підгруп, а 16 - спільне засідання ТКГ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голову української делегації Леоніда Кравчука викликають на комітет Ради з питань організації державної влади після його заяви про вибори в ОРДЛО. Зокрема, за його словами, Київ у "Плані спільних дій" пропонує провести такі вибори 31 березня 2021 року.

Крім того, очікується, що Рада завтра продовжить дію закону про особливий статус Донбасу ще на рік. Цей закон є однією з умов мінського процесу мирного врегулювання конфлікту.