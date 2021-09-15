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В ТКГ провели перше засідання групи з екологічних питань

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Київ, Середа 15 вересня 2021 19:33
В ТКГ провели перше засідання групи з екологічних питань Фото: Олексій Резніков, віце-прем'єр з питань реінтеграції (facebook.com reznikovoleksii)
Автор: Дмитро Левицький

На початку вересня відбулося перше засідання експертної групи з екологічних ризиків в рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі. Сьогодні на засіданні ТКГ сторони обговорили результати зустрічі експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу української делегації в ТКГ.

Засідання експертної групи відбулося ще 2 вересня, однак про його проведення повідомили сьогодні.

"Учасники робочої підгрупи взяли до уваги проведення успішного першого засідання експертної групи з екологічних ризиків", - цитує прес-служба тимчасового главу делегації, віце-прем'єра Олексія Резнікова.

Водночас в ТКГ триває робота над організацією візиту інспекторів МАГАТЕ до окупованих територій Донецької та Луганської областей із застосуванням механізмів забезпечення гарантій безпеки.

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