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Ткаченко узурпував владу для задоволення власних інтересів, - ОПЗЖ

Новини » Політика    11.10.2019 - 15:04
Ткаченко узурпував владу для задоволення власних інтересів, - ОПЗЖ
Ілюстративне фото (zagittya.com.ua)

ОПЗЖ закликала Зеленського не допустити до керівництва Києвом осіб, причетних до корупції

Незважаючи на "цинічну корупційну діяльність на посаді голови комітету ВР України", Олександр Ткаченко має намір претендувати на посаду глави Київської міської державної адміністрації. Про це йдеться у заяві партії "Опозиційна платформа - За життя".

Як зазначили у прес-службі партії, аналіз положень законів України свідчить про неприпустимість призначення на пост глави Київської міської державної адміністрації особи, у діях якої є ознаки корупційного правопорушення.

"Очевидно, що Олександр Ткаченко, очоливши парламентську структуру, по суті, узурпував владу для задоволення власних інтересів з метою особистого збагачення. Будучи особою, яка володіє частиною акцій Одеської кіностудії, він (при наявності існуючого і потенційного конфлікту інтересів) приховав цей факт і не заявив про наявність конфлікту інтересів під час вирішення питання щодо зняття на законодавчому рівні мораторію на продаж цього об’єкту державної власності. Такі дії Ткаченка підпадають під санкції антикорупційного законодавства, зокрема щодо обмеження його права як службовця обіймати посади, пов’язані з функціями здійснення владних повноважень", - йдеться у заяві партії.

Представники партії також закликали президента Володимира Зеленського виконати свої обіцянки і не допустити до керівництва Києвом осіб, причетних до корупційних махінацій.

Зазначається, що раніше члени партії "Опозиційна платформа - За життя" звернулися до ДБР і НАБУ в зв’язку з необхідністю "розслідування корупційних дій Олександра Ткаченка в питанні приватизації Одеської кіностудії".

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Новини України КМДАОпозиційна платформа За життя
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